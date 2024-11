Pour le Téléthon, les pompiers de Corse ont ramé, mais le vent les a fait s’échouer sur la plage

Après cette nuit agitée, les pompiers ont finalement rejoint plus tôt que prévu Bonifacio,

. Comme chaque année, les pompiers ont multiplié les opérations de récolte de dons, au profit de la recherche contre les maladies génétiques. Le colonel Olivier Javelle, de l’état-major en Corse-du-Sud, tient à remercier ses hommes pour leur investissement : «

a-t-il confié.

» Dans la matinée, les sapeurs-pompiers du GRIMP de Haute-Corse (le groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux) avaient mis leur équipement à destination des plus courageux qui ont souhaité pratiquer la descente en rappel du bastion de l’Etendard. Coût de l’expérience : 5 euros. Quand on sait que la vue n’est pas moche et que l’argent récolté va au profit de la recherche...

Pour un événement aussi altruiste, il est normal qu’un établissement public comme le nôtre fasse les efforts nécessaires pour aider les associations,Et ce qui est fantastique, c’est qu’on a pu associer les sapeurs-pompiers de Haute-Corse et de Corse-du-Sud dans un dispositif commun. Car, au fond, on est les pompiers d’un seul territoire.