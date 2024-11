200 km en aviron et 24 heures de natation : les pompiers de Corse-du-Sud se mobilisent pour le Téléthon

Chaque année, le Téléthon mobilise des milliers de bénévoles, d’associations et de professionnels dans une grande action de solidarité en faveur de la recherche sur les maladies génétiques rares et neuromusculaires. Cette année encore, les sapeurs-pompiers du Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A) s’engagent pleinement dans cette cause. En plus de leur mission quotidienne de sécurité et de secours, ils relèvent plusieurs défis sportifs et organisent des événements pour sensibiliser le public et récolter des fonds pour cette noble cause.



Un défi de natation de 24 heures à Ajaccio

L'une des actions phares organisées par les sapeurs-pompiers d'Ajaccio est un défi de natation de 24 heures, qui se déroulera au quai d'honneur, sur le port Tino Rossi, les 29 et 30 novembre. Cet événement, organisé à l’initiative des sapeurs-pompiers du Centre de Secours Principal (CSP) d’Ajaccio, verra une quarantaine de nageurs – parmi lesquels des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, ainsi que des personnels administratifs et techniques – se relayer pendant 24 heures. L'objectif est de sensibiliser le public aux enjeux du Téléthon et de collecter des fonds pour soutenir la recherche sur les maladies génétiques. Pour le Commandant Jean-François Tosi, chef de centre du CSP Ajaccio, cet événement est bien plus qu’un défi sportif. « C’est un événement majeur pour une cause d’intérêt général qui permet de fédérer tous les acteurs du CSP et d’aller au-delà de notre cadre habituel d’intervention », explique-t-il. Selon lui, cette initiative s’inscrit dans une dynamique collective, permettant aux pompiers d'Ajaccio de se retrouver en dehors de leurs missions habituelles. « L'esprit de corps et la solidarité qui animent notre profession sont de nouveau à l'œuvre pour cette grande cause », souligne le commandant.

L'événement se tiendra en parallèle du marché de Noël d'Ajaccio, ce qui permettra au public de venir encourager les nageurs tout en participant à cette collecte de fonds. Des urnes seront mises à disposition pour les dons sur place, en complément des collectes en ligne, avec un objectif de récolter 2 000 € minimum durant ces deux jours.



Une traversée solidaire de l'île en aviron

Mais les sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud ne se contentent pas de relever un seul défi. Le 30 novembre, ils participeront également à un défi en aviron, un relais de 200 km entre Bastia et Bonifacio, en collaboration avec leurs collègues de Haute-Corse. Cette course en aviron, qui durera 25 heures, est un véritable exploit physique et symbolique, incarnant l’esprit de solidarité et d’entraide des pompiers corses. « Nous vivons dans un territoire où les valeurs d'entraide et de solidarité sont profondément ancrées. Il est donc important pour nous, sapeurs-pompiers de Corse du Sud, de participer activement à ce grand défi pour soutenir la recherche contre les maladies génétiques, rares et évolutives ». explique le Caporal Kevin Clementi, référent de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Corse-du-Sud.



Une mobilisation historique

La participation des pompiers corses à cet événement est loin d’être une première. Depuis les premiers Téléthons organisés en 1987, les pompiers de toute la France ont répondu présents pour soutenir cette grande cause. En Corse-du-Sud, les sapeurs-pompiers ont à leur actif plusieurs actions solidaires : des défis de 24 heures de vélo, des parcours pour les jeunes, et des événements pour sensibiliser le public. « Nous avons toujours cherché à nous impliquer activement pour le Téléthon », précise le commandant Tosi. Les sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud appellent le public à se joindre à leur mobilisation en faisant des dons pour soutenir la recherche. Les dons pourront être effectués en ligne ou sur place lors des événements. Les sapeurs-pompiers d’Ajaccio espèrent atteindre un objectif de 2 000 € pour contribuer à la recherche et à l’amélioration des traitements pour les maladies rares. « Chaque don compte, chaque geste de solidarité peut faire la différence », souligne le caporal Clementi.