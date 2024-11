Pour l'enseignant-chercheur corso-américain Joseph Erba, Donald Trump a bénéficié de l'effet "nous contre eux"

- Vous en parliez en filigrane : est-ce que quelque part la victoire de Donald Trump n’est pas aussi celle de la désinformation ?

- Oui, c’était vraiment une campagne basée sur la désinformation. Chaque fois qu’il faisait un meeting, Donald Trump distillait des dizaines de mensonges. Les électeurs y ont cru car ils vivent dans une bulle médiatique qui renforce tout. Donald Trump disait quelque chose durant un meeting, et ses électeurs allumaient Fox News et ils entendaient cela en boucle. Dans notre domaine, en sciences sociales, nous avons un concept, le « Mean World Syndrom - le syndrome du monde méchant – qui décrit un phénomène selon lequel les gens pensent qu’il y a beaucoup plus de crimes qu’il y en a en réalité. Quand ils regardent les informations, les gens apprennent toujours qu’il y a eu un crime à tel ou tel endroit. Derrière Donald Trump vient affirmer que les immigrants ont tout cassé, sont des sauvages, des violeurs… Et ses électeurs sont déjà programmés pour y croire.



- Pendant la campagne, Donald Trump n’a eu de cesse que de minimiser les effets du changement climatique, et a multiplié des propos inquiétants sur les femmes et leurs droits. Il a malgré tout reçu l’adhésion d’électeurs opposés à ces idées. Comment l’expliquer ?

- On voit cela ainsi car on le regarde de notre perspective d’Européens. Les sociologues aux États-Unis ont réussi à montrer que les électeurs pauvres et blancs votent contre leurs intérêts en soutenant le parti Républicain. Ils font cela car ils associent tous les programmes sociaux comme bénéficiant aux « Autres » : les Latinos, les Afro-américains… Et ils ne veulent pas que leur gouvernement aide ces personnes. Or, en faisant cela ils se coupent aussi leurs aides sociales. Donc d’un point de vue rationnel, certains électeurs auraient effectivement dû voter contre Donald Trump, mais ils se basent sur la perspective « nous contre eux » pour justifier leur choix. Ce qui fait très peur.



- Ce qui fait aussi peur pour le futur des États-Unis, c’est qu’aujourd’hui le pays se trouve coupé en deux…

- Je pense qu’il même est coupé en plus qu’en deux. Mais oui il y a plusieurs groupes identitaires qui ne se reconnaissent plus dans leurs élus nationaux.



- Quelles perspectives cela ouvre-t-il pour l’avenir ?

- On va essayer de rester optimiste, et de se dire qu’il faut souvent toucher le fond pour remonter. Mais malgré tout il faut se souvenir que les États-Unis sont une démocratie et le vote du peuple s’est exprimé en faveur de Donald Trump. On voit un peu le même système en Europe où on se dirige de plus en plus vers les extrêmes car on a peur de l’autre, peur du lendemain, donc c’est plus facile de trouver un bouc émissaire, de se réfugier derrière des arguments très simplistes, plutôt que d’essayer de comprendre vraiment la nuance de ce qui se passe au niveau mondial.