Pour l’édition 2024 du Salon du Chocolat, les enfants sont mis à l'honneur

Cette année encore, la Place Saint-Nicolas à Bastia se transformera en un véritable temple du chocolat pour la douzième édition du Salon du Chocolat. Du 11 au 13 octobre prochain, petits et grands pourront déguster une multitude de délices et de gourmandises répartis sur 200 stands. Paul Perinelli, président du Salon du Chocolat de Corse, n'a pas caché son enthousiasme lors de la conférence de presse dédiée à l'évènement ce lundi 7 octobre : « Le thème de cette année porte sur les enfants et la boulangerie. Nous avons voulu faire la part belle aux plus jeunes. Il faut savoir qu’en plus d’être le salon le moins cher de France, avec des billets d'entrée à 3 euros, il est également gratuit pour tous les enfants jusqu'à 12 ans. » Une aubaine pour les familles qui souhaitent découvrir les plaisirs du chocolat sans se ruiner.



Sur un espace total de 2 000 m², près de 1 500 m² seront consacrés à des animations spécifiquement conçues pour les jeunes visiteurs. « Toutes les animations seront gratuites », a précisé Paul Perinelli. Les enfants auront ainsi la chance de s'immerger dans un vaste espace interactif où différents ateliers leur permettront d'en apprendre plus sur le chocolat et son histoire.



Au-delà de la célébration des saveurs et des moments de partage que promet l'évènement, le Salon du Chocolat se donne également pour mission d'éduquer les enfants à une alimentation plus saine en encouragent la consommation de chocolat de qualité, moins sucré que celui que l'on peut trouver en grande surface.