Porto-Vecchio : un individu interpellé après l'homicide de Dimitri Ribault

Ce jeudi 25 juillet, les gendarmes ont arrêté un homme soupçonné d’être l’auteur de l’homicide de Dimitri Ribault. Le suspect, d'une trentaine d'années, réside à Porto-Vecchio mais est d'origine continentale a été identifié, grâce aux différents témoignages recueillis, et était activement recherché. Connu défavorablement des services de justice et déjà condamné sur le continent, il a été interpellé et placé en garde à vue à Porto-Vecchio. « Il a déjà été entendu une première fois par la section de recherches de la gendarmerie d’Ajaccio, et d'autres auditions vont suivre », a confirmé l'Alexandre Apel, substitut du procureur de la République d’Ajaccio.



L'enquête, initialement ouverte pour tentative d'homicide volontaire, a été requalifiée en homicide volontaire. Les investigations sont menées conjointement par la section de recherches d’Ajaccio et la brigade de recherches de Porto-Vecchio.



Une altercation entre automobilistes ?



Les premiers éléments de l'enquête laissent penser que les faits ont été déclenchés par une altercation entre automobilistes. Le 23 juillet, peu avant 18 heures, un véhicule Volkswagen Transporter circulait de manière erratique sur la rue Général de Boissoudy à Porto-Vecchio, selon des témoins. Le comportement du conducteur semblait gêner la progression du véhicule derrière lui.

Un témoin a rapporté que la victime avait arrêté son véhicule et s'était dirigée vers le conducteur du Transporter. C’est à ce moment-là que plusieurs coups de feu ont été entendus. Dimitri Ribault a été touché à la tête et au thorax, et s'est effondré près de la portière de son véhicule. Les secours, rapidement sur place, ont pris en charge la victime dont le pronostic vital était engagé. En raison de la gravité de ses blessures, il a été héliporté vers l'hôpital d'Ajaccio, où il est décédé.



La piste d'un différend entre automobilistes est actuellement privilégiée mais elle n'est pas la seule explorée par les enquêteurs. « L'altercation est réaliste au regard des témoignages », a précisé Alexandre Apel. Cependant, « il reste à déterminer s'il y a d'autres circonstances en plus de cette altercation. » détaille le magistrat.