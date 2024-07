Porto-Vecchio : souriez, vous êtes filmés (et verbalisés ?)

« Nous ne sommes pas là pour faire la guerre aux Porto-Vecchiais ou aux touristes, mais nous avons tout de même constaté un certain nombre d’incivilités », a introduit le maire, Jean-Christophe Angelini. Occupation de places réservées aux handicapés, rues obstruées par des véhicules de livraison, automobilistes qui empruntent parfois des rues à contresens… Depuis que la municipalité s’est dotée, en 2020, d’un centre de supervision urbain au sein de la police municipale, des infractions de ce genre ont pu être constatées, sans qu’elles ne puissent déboucher sur des PV. « Les véhicules de transports en commun de la Citadina sont régulièrement bloqués, entraînant de ce fait des embouteillages conséquents au coeur de la ville », consigne le rapport soumis au vote des élus.



Infractions de stationnement



A ce jour en France, plus d’une centaine de communes ont autorisé la procédure de vidéo-verbalisation. Dans les faits, un agent assermenté constate sur un écran de contrôle une infraction au code de la route filmée par une caméra de vidéo-protection implantée sur la voie publique. L'image du véhicule en cause est capturée pour identifier sa marque et lire les numéros de sa plaque d'immatriculation. L'agent édite alors, par voie électronique, le procès verbal. Ce procès verbal est ensuite transféré automatiquement au Centre national de traitement de Rennes (CNT) qui édite et adresse un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise.



A Porto-Vecchio, il sera désormais possible de verbaliser à l’aide des caméras les différents types de stationnements illégaux : véhicule sur passage piétons, devant une entrée de garage, en double file, sur les places réservées aux véhicules de livraison, moto sur le trottoir… De même que d’autres types d’infractions détectables par les caméras : non port de la ceinture de sécurité, usage du téléphone portable tenu en main, non respect des distances de sécurité entre véhicules, franchissement des lignes continues, panneau Stop ignoré, vitesses maximales dépassées, non port d’un casque pour les motards… « Le but, conclut le maire, est de se donner un certain nombre de moyens supplémentaires, les évaluer et voir s’il convient, ou pas, de poursuivre. »



"C'est pas plus mal"



La vidéo-verbalisation répond-elle à un besoin de la part des habitants et des commerçants ? Ceux à qui nous avons posé la question sont partagés. « En tant que résidente, j’ai droit à une place, mais elle est parfois occupée par des gens qui ne sont pas résidents », s’agace une Porto-Vecchiaise, qui soutient cette expérimentation. « Si ça peut permettre de fluidifier la circulation, pourquoi pas », réagit de son côté une commerçante. Elle n’en fait pas son cheval de bataille pour autant, n’ayant pas eu à constater d’incivilités près de son magasin de prêt-à-porter : « Les clients se plaignent toute l’année qu’il n’y a pas de places. Il y a des parkings pourtant, avec des abonnements, et la navette qui monte en ville. Mais le problème, c’est qu’on est habitué à se garer devant... » Sophie, une autre commerçante, doit parfois réceptionner des livraisons, mais il lui arrive de retrouver la voiture d'un indélicat, stationnée sur l'emplacement réservé. Alors la vidéo-verbalisation, « c’est pas plus mal », estime-t-elle. Marianne, employée de la boutique Lui, rue du général Leclerc, n’est pas de cet avis : « Beaucoup de gens sont verbalisés injustement alors qu’ils ne restent stationnés que deux minutes. Je trouve que ces derniers temps, on verbalise un peu à tout-va à Porto-Vecchio et qu’on ne tient pas compte de la difficulté à se garer en ville. »