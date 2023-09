Porto-Vecchio : préavis de grève dès le 4 septembre à la Clinique de l'Ospedale

Pourquoi ?

Les personnels et les principaux intéressés sont très clairs sur le problème.

"La maternité est menacée de fermeture au profit de la création d’un CPP (Centre périnatal de proximité), puisque son devenir est incertain d’après l’actuel PRS (2023-2028)."

Et cela a fatalement des conséquences. "Les sages-femmes refusent d’accompagner des naissances sans la présence d’anesthésiste, d’obstétricien, de pédiatre."

D'autant que "cette fermeture obligerait les médecins urgentistes et les équipes des urgences à prendre en charge les couples mère-enfant en cas d’accouchement inopiné. Cette responsabilité étant rejetée pas lesurgentistes, ces derniers ont affirmé refuser de prendre leur poste dans ces conditions" ajoutent STC et FO.





"Le dysfonctionnement du service d’urgence entrainé par la pénurie de médecins urgentistes, serait responsable d’un dysfonctionnement global des services de la Clinique, mettant en péril l’offre et la sécurité des soins dans le sud de la Corse.

Depuis le mois de mars, il n’y a aucune communication de l’ARS concernant le devenir de la maternité (phrase exacte de la maternité dans le PRS). Les différents représentants de la volonté du gouvernement se contredisent concernant le devenir" affirment-ils encore en prévement qu'ils n'accepteront "ce projet mortifère" et qu'ils sont "déterminés à employer tous les moyens nécessaires pour empêcher sa mise en place."