Porto-Vecchio : de jeunes corses créent "Hospitalink", le bip soignant nouvelle génération

Simplifier la vie aux patients durant leur séjour à l'hôpital, c'est l'objectif de Florent, Dorian, Adam et Nicolas. Ces jeunes corses de 24 ans travaillent depuis deux ans sur une application qui met en relation les malades et le personnel soignant. Une "sonnette", 2.0 permettant aux malades de faire venir un infirmier ou un aide soignant pour une requête précise.



Grâce à ce bip intelligent, les soignants pourront distinguer très vite les demandes urgentes de celles qui le sont moins. Ainsi, il permet de faire gagner du temps au personnel de l'hôpital comme l'explique l'un des fondateurs de Hospitalink, Florent Bossert-Castelli : "Lorsqu'un soignant utilise le bip traditionnel pour un verre d'eau, le soignant vient deux fois. La première pour savoir l'objet de la requête et une seconde fois pour emmener le verre. Avec Hospitalink le malade précise sa demande et le soignant y répond directement."



Si Florent Bossert-Castelli a eu l'idée de cette sonnette intelligente c'est parce qu'il y a 5 ans le jeune homme était atteint d'une leucémie. Il a donc effectué de nombreux séjours à l'hôpital : "cela me gênait de devoir appuyer sur le même bouton lorsque je voulais de l'eau et quand j'avais très mal ", confie-t-il.



En fin 2019 Hospitalink, voit le jour. Il est mis en place au service urologie de l'hôpital d'Ajaccio. Une aventure qui se poursuit ensuite sur le continent. Aujourd'hui 4 hôpitaux sont partenaires de l'entreprise corse basée à Paris et accompagnée par le l'incubateur corse "Inizià".



Comment ça marche ?



Dans sa chambre, le patient a à disposition un QR code près de son lit. Une fois scanné, il est redirigé sur une application ou un site web où il a accès à son espace. Dans celui-ci, le malade peut adresser une requête ainsi que recevoir des informations médicales pertinentes concernant son service. Pour faciliter la communication entre les patients et le personnel hospitalier, Hospitalink est doté d'une interface intuitive. Des pictogrammes et des couleurs sont associés aux requêtes. L'application devient le compagnon du patient pendant son hospitalisation. Pour répondre au mieux à la demande des patients, Hospitalink a été co-construite avec les soignants.



Aujourd'hui, cet outil a pour but de permettre une meilleure organisation du personnel, ainsi qu'une interruption dans les soins moins fréquente et une amélioration de la relation soignants-soignés grâce à une meilleure communication. Un algorithme intégré priorise les requêtes. Le personnel hospitalier a quant à lui une vue d'ensemble sur les demandes.



L'équipe de Hospitalink entend s'agrandir et cherche des alternants insulaires qui seraient intéressés par le développement informatique ainsi que le marketing digitale. A long terme, Florent, Dorian, Adam et Nicolas aimeraient proposer leurs services à tous les hôpitaux de Corse.