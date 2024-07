Porto-Vecchio : Un homme condamné à deux ans de prison pour trafic de drogue

Les investigations menées par la Brigade de gendarmerie de Porto-Vecchio en juin ont permis de découvrir un circuit d'approvisionnement en stupéfiants reliant Marseille à la Corse. De jeunes femmes, appelées nourrices, étaient recrutées pour transporter les substances illégales. Ismaël Mokenhache, considéré comme le logisticien du réseau, organisait l'acheminement et la protection des passeurs et revendeurs sur le bassin porto-vecchiais.



Poursuivi pour transport, détention, emploi de produits stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, l'homme a été condamné ce mardi à deux ans de prison. Déjà incarcéré dans l'attente de son procès, il est maintenu en détention ainsi qu’à la révocation complémentaire de 8 mois d’emprisonnement d’un précédent sursis et à l’interdiction du territoire Corse pendant 5 ans. De plus, les sommes d'argent issues du trafic ont été confisquées par la justice.