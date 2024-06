Porto-Vecchio : Belle ambiance pour le tournoi de basket de l’ASPV

Vingt-quatre équipes se sont affrontées : seize dans la catégorie des grands et huit chez les jeunes. Chez les adultes, l'équipe The Family a triomphé en finale face aux Nases. Du côté des jeunes (U12-U15), les Volpes de Propriano ont remporté la victoire contre Rakusan. Un concours de tirs à trois points a également animé la journée. Pierre Lafargue de l'ASPV a été récompensé chez les jeunes, tandis qu'Imed Mejri de Furiani a remporté le prix chez les adultes.



Le moment fort de cette journée de célébration a été la grande photo de famille prise en milieu de journée, réunissant les joueurs actuels et anciens du club. Cet instant symbolique a permis de célébrer quatre décennies de passion et de dévouement au basket au sein de l'ASPV.



La journée a été une réussite, tant sur le plan sportif que sur le plan de la convivialité, témoignant de l'importance du club de basket dans la communauté de Porto-Vecchio.