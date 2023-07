Portivechju : una siconda Branata d'Òmara pà fighjulà più luntanu

Dans un paysage littéraire, parfois embouteillé, cette maison d'édition cultive la qualité, bien entendu au niveau des auteurs, mais aussi au niveau de l'objet livre, car la littérature qui bénéficie, aujourd'hui, de nombreux supports a ce lien particulier avec le livre au sens physique du terme.

A cela il convient, bien entendu, d'ajouter la présence de la langue corse maillon évident de cette démarche de l'éditeur.





C'était, donc, une belle journée entamée en deuxième partie de matinée avant de se poursuivre l'après-midi avec plusieurs rendez-vous.Marcu Biancarelli, en chef d'orchestre, était entouré de nombreux auteurs pour évoquer les ouvrages récents et moins récents et au chapitre des dernières parutions Le Silence des Fantômes de Jean-Simon Ottavi, De La Fureur (Jean-Pierre Parrocchetti) et enfin le Chant des Ronces (François-Xavier Dianoux-Stefani).





Tables rondes, présentations et échanges ont maillé cette journée qui a, également, permis à Marcu Biancarelli d'établir un premier bilan au terme de ces deux années d'existence, mais aussi de se projeter un peu plus loin:

" Le bilan est positif, on a atteint les objectifs que nous nous étions fixés à l'échelle de la Corse à savoir créer une maison d'édition axée sur la littérature. Nous avons la chance d'avoir des auteurs de talent dont pour certains c'était le premier livre. Il nous faut les accompagner de la meilleure des manières, en faisant vivre leur œuvre. Mais au-delà, ce qui caractérise Òmara c'est, sans doute, la dimension humaine de notre démarche nous ne sommes pas là pour faire plaisir à telle ou telle personne nous sommes là pour accompagner des auteurs dont le travail mérite d'être publié et nous faisons bien cela, car nous aimons ce que nous faisons. Cette dimension humaine que l'on affiche entre nous, ce plaisir de partager sont les marques de fabrique d'Òmara".



Quant à l'avenir, Marcu Biancarelli a la formule lapidaire qui sied à Òmara: "Nous rêvons, mais les deux pieds sur terre". Cette dernière résume l'ambition de la maison d'édition qui ne s'interdit rien sans, pour autant, perdre de vue la réalité de la situation :" Le seul bémol pourrait venir de notre dimension à l'extérieur même si nous sommes invités à des salons comme celui de Bruxelles, nous ne pouvons pas prétendre offrir aux auteurs un parcours au long cours, car tout simplement nous ne bénéficions pas du vaste public et nous n'avons pas la capacité à réaliser une vaste diffusion. Mais dans toute démarche il y a des étapes à franchir et pour notre part nous sommes une sorte de pouponnière qui va permettre aux auteurs de franchir ces étapes et on l'espère de voir plus grand, car nous avons la certitude que certains ont la capacité d'évoluer à un tout autre niveau. Si l'on doit reporter cela dans le domaine du sport on est un centre de formation, pas un club de Ligue 1, pour autant on ne s'interdit pas de rêver plus grand, mais nous rêvons les deux pieds sur terre".