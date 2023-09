Portivechju si Movi : la première fête des associations culturelles et sportives permet un programme riche

"Portivechju si Movi", un slogan qui résonne comme une démonstration de la vitalité du tissu associatif porto-vecchiais. Pour la première fois, le sport et la culture se retrouvent associés lors de cette journée qui touchera toutes les générations. Au-delà du sport, cette initiative témoigne de la vitalité de la commune et de son territoire comme l'a

précisé Jean-Christophe Angelini: "Portivechju si Movi sera un moment privilégié entre la Ville de Portivechju et son tissu

associatif dont on connaît le dynamisme. Il y a une vraie transversalité entre sport et culture car tous deux permettent de faire société. Portivechju si Movi sera un moment festif, de partage, une fête qui parle du vivre ensemble et qui sera l'occasion de mettre en avant tous les bénévoles qui oeuvrent dans nos associations et qui ont une véritable richesse pour la commune".





40 clubs et associations

Dans la lignée de la Fête du Sport, qui rythmait jusqu'à présent l’entame du mois de septembre en donnant véritablement le coup d’envoi de la saison et après douze éditions, place est, désormais, faite à la fête des associations qui va rassembler ce dimanche à partir de 10 heures et jusqu’à 17 heures l’ensemble des acteurs associatifs de la

commune dans des domaines aussi variés que les sports traditionnels, d’autres de pleine nature, mais aussi l’expression artistique dans toute sa diversité, théâtre, chant, danse, mais aussi protection de l’environnement sans oublier, bien entendu, la langue corse. Au total plus de quarante clubs et associations seront sur le pont pour cette version initiale. Pour être très précis 24 associations sportives et 17 culturelles tiendront leur stand en ce dimanche 10 septembre. Pour tous les âges et pour tous les goûts, telle est A Festa di l’Associi première du nom.



Une journée au cours de laquelle il sera possible de se rendre dans les différents stands pour faire connaissance avec une activité, mais également d’assister à plusieurs démonstrations qui vont jalonner l’ensemble de Portivechju si Movi. Un rendez-vous pluridisciplinaire à tous les sens du terme avec cette volonté de mettre en avant un secteur extrêmement fédérateur





Infos ++

Une navette sera mise en place entre le parking de la grande surface Gamm Vert et le Pruneddu pour faciliter l'accès au public sans engorger les environs du complexe sportif en termes de stationnement.