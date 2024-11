Portivechju obtient le label "Ville active et sportive"

Le label Ville active et sportive récompense et valorise les villes qui portent des initiatives, des actions, des politiques sportives cohérentes et la promotion des activités physiques accessibles au plus grand nombre. Pour Véronique Filippi, adjointe aux sports, "ce label reflète le dynamisme de la commune et son engagement pour la promotion de la pratique sportive à tous les niveaux, qu’il s’agisse des jeunes, des familles, des seniors, des associations ou des sportifs confirmés. Portivechju est la seule commune en Corse à avoir été récompensée cette année par trois lauriers, et ce label peut en outre faciliter l’accès à des subventions et à des partenariats avec des organismes sportifs."



City-trail, semi-marathon...



Le fruit d'un travail de quatre ans, souligne le maire de Portivechju, Jean-Christiophe Angelini : "Nous nous étions engagés à notre arrivée aux responsabilités à créer un office municipal des sports, à promouvoir une gestion partagée des infrastructures (au plan communautaire comme au plan communal) et à doper l’ensemble des pratiques sportives à travers la Fête du sport et des associations, qui a été densifiée tout au long de la mandature. Nous avions également annoncé notre volonté de porter les pratiques sportives partout dans la cité ; City trail, semi-marathon (850 participants cette année, et on espère franchir le millier l’année prochaine). Le label vient couronner tout ce travail."