Portivechju : Séverine Delrieux, la passion de fil en aiguille

Dans la Stretta Funana Nova à Portivechju, les locaux d’une ancienne menuiserie abritent aujourd’hui l’atelier de Séverine Delrieux. Une véritable caverne d’Ali Baba, où tissus, cuirs et machines se mêlent pour donner vie à des créations uniques. C’est là qu’en 2013, elle a fondé Cap O Sud, une entreprise d’abord tournée vers la sellerie nautique, avant de diversifier progressivement ses activités au fil des demandes.



Le 19 mai dernier, la Chambre des métiers lui a officiellement attribué le titre d’artisane d’art, lors d’une cérémonie organisée au CFA de Portivechju. Une distinction qui vient couronner des années d’efforts. « La Chambre des métiers a été là dès mes débuts et a suivi mon parcours au fil des années. Cette reconnaissance, c’est la récompense d’années d’investissement, même si je ne perds pas de vue que la satisfaction de mes clients reste essentielle », confie-t-elle.



Originaire de Clamart, Séverine Delrieux s’est installée en Corse il y a 24 ans, d’abord à Bonifacio, puis à Portivechju. Elle a travaillé au sein de la sellerie Hippocampe, obtenu son certificat de qualification à Mandelieu, avant de revenir définitivement dans l’Extrême-Sud pour créer sa propre structure.



Vers une « Brico-Teck »

Toujours en quête de nouveaux projets, Séverine Delrieux imagine déjà la suite avec la création d’une Brico-Teck. L’idée : offrir une seconde vie aux objets plutôt que de les voir finir à la déchetterie. « Le concept consiste à travailler avec les personnes qui ont un bien à réparer. Elles peuvent soit l’apporter directement, soit envoyer un message décrivant l’objet afin de le réparer, le transformer ou le customiser, moyennant une petite participation financière », explique-t-elle.



Le projet repose aussi sur la mise en commun des compétences, en associant d’autres passionnés ou artisans. Les objets rénovés pourront ensuite être loués ou vendus. « La Brico-Teck existe déjà à petite échelle et certains de mes clients jouent le jeu pour tester le concept. Cela a vocation à se développer car, au-delà des réparations, c’est avant tout un lieu de convivialité qui accueillera des ateliers et des activités », ajoute l’artisane.

