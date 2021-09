Portivechju : Rentrée réussie pour la 11e Festa di u Sportu

Depuis plus d'un an, le tissu sportif porto-vecchiais, à l'image de celui insulaire, a vécu de plein fouet la crise engendrée

par l'épidémie de Covid 19. Le retour de la Festa di u Sportu, organisée par la ville di Portivechju, qui s'est déroulée, samedi au complexe sportif du Prunellu, était donc attendue avec une réelle impatience.

Véritable vitrine du milieu sportif, ce rendez-vous donne le signal du début de la saison pour l'ensemble des clubs et associations du territoire.

Le coup d'envoi en a été donné samedi à 10 heures par le maire Jean-Christophe Angelini, accompagné par l'adjointe en charge des sports Véronique Filippi, qui a tenu à remercier tous les clubs et les bénévoles qui les composent pour leur implication au service de la jeunesse porto-vecchiaise. Dans son discours le premier magistrat de Portivechju a insisté sur la nécessité de faciliter l'accès à la pratique sportive au plus grand nombre et ce dans le cadre du sport santé et il a rappelé que au coeur des grands projets de la Cité du Sel, il y a celui de la piscine qui est un axe fort du développement de la politique sportive.

Une version de reprise, forcément particulière avec le contexte sanitaire en vigueur nécessitant le pass sanitaire et le port du masque sur l'ensemble du site.



Vingt cinq associations étaient présentes pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de faire leur choix parmi ce vaste panel d'activités.

Dès l'ouverture des portes, le public, dans le respect de la jauge horaire, était bien présent. Des disciplines plus traditionnelles, faisant partie de l'histoire sportive de la troisième ville de Corse, jusqu'aux sports de pleine nature, en passant par la danse et les arts martiaux il y en avait, donc, pour tous les goûts et tous les âges. Malgré la pluie qui s'est invitée à la fête en tout début d'après-midi, ce sont près d'un millier de personnes qui ont fréquenté

le complexe du Prunellu lors de cette journée dédiée aux sports. Mais ne dit on pas: " Festa di u Sportu pluvieuse, Festa di u Sportu heureuse".



Dans tous les cas rendez-vous est, d'ores et déjà, pris pour septembre prochain dans le cadre de la 12e édition.