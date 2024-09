Porticcio fête le sport et les associations le 7 septembre

Pour marquer la rentrée, la commune de Grosseto-Prugna Porticcio organise une journée de célébration du sport et des associations, le samedi 7 septembre 2024, à la plage des Tamaris. L'événement, qui se déroulera de 10 à 18 heures, proposera de nombreuses activités sportives et de découvertes.



Dès 10 heures, les participants pourront s’engager dans une randonnée autour de Porticcio, suivie d’une marche nordique pour débutants de 11h00 à 11h45. L’après-midi, deux autres randonnées seront proposées : une autour de Porticcio et une vers le Pénitencier, avec un départ en covoiturage à 14h30.



Le programme inclut également des activités sportives variées : initiation au tir au laser avec le biathlon, karaté, Krav-Maga et Aïkido. Les jeunes cyclistes pourront profiter de l’école de vélo, tandis que les amateurs de boxe découvriront cette discipline avec des experts.



Les familles pourront participer à des activités spécialement conçues pour les jeunes, telles que l’UFOBABY pour les 1-2 ans et l’École du sport pour les 3-14 ans. Des formations professionnelles et des sessions de PSC 1 (Premiers secours) seront également disponibles pour apprendre les gestes qui sauvent.



Tout au long de l’après-midi, plus de 20 associations locales seront présentes avec des stands et des démonstrations, offrant un aperçu de leurs activités. Les visiteurs pourront s’initier au beach volley et au badminton, participer à une séance de Pilates animée par Dorothée, ou encore essayer la voile et le cirque. Des spectacles de danse country et de théâtre seront également au programme, ainsi que des activités de karaté, Nama Yoga, et des loisirs nautiques avec Lagon & Diamant.