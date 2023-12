Porticcio : La Fête du don, un rendez-vous mensuel qui fait mouche

À Porticcio, une initiative citoyenne originale est en train de prendre ses marques : la Fête du Don. Partant du constat du succès croissant des groupes de dons entre particuliers, cette idée s'inscrit dans la lutte contre le gaspillage et la surconsommation, offrant une alternative solidaire à notre société actuelle.La genèse de cette initiative est liée à la crise économique persistante et à une prise de conscience collective sur l'importance de donner une seconde vie aux objets plutôt que de les jeter. Guy Lepoint, président de l'ASCP Rive Sud (Association Sportive et Culturelle de Porticcio), a créé en septembre un groupe Facebook nommé "tri et dons Rive Sud", s'inspirant du modèle de Lucie Luchesi à l'origine de "tri et dons 2A" avec près de 9000 membres. Le principe est de passer une annonce en tant que donateur, puis de choisir un des postulants et se donner rendez-vous pour lui remettre le don. Mais pour Guy, il manquait encore une dimension sociale à ce groupe : c’est ainsi qu’il a décidé de créer une sorte de fête du don, une fois par mois, afin que les donateurs et les bénéficiaires puissent passer un réel moment d’échange.Chaque deuxième dimanche du mois de 9h à midi, c’est l’opération! Les gens se retrouvent sur le parking du collège de Porticcio mis à disposition, et s'installent comme pour un vide-grenier. A la différence que rien ne s’achète, rien ne se vend, tout se donne. “Il n’est pas nécessaire de donner quelque chose pour prendre. Chacun est libre de se servir ou de s’installer pour donner ce dont il souhaite se débarrasser” explique Guy. La règle est de ne rien laisser sur place, et ce qui n’est pas donné doit être remporté. “On a tous chez soi des choses que l’on utilise plus” ajoute t-il, “échanger quelques mots, sortir de chez soi, c’est vraiment la démarche et cela fait un peu moins de choses qui vont se retrouver dans les déchetteries”.Beatrice, donatrice régulière sur le groupe Facebook, ne manquerait ce nouveau rendez- vous pour rien au monde. “On entasse toujours plein de choses et je trouve ça vraiment très bien de donner pour faire de la place. Mais pour moi le but du jeu c’est surtout la rencontre, pouvoir passer un moment à discuter avec les gens, qu’ils prennent quelque chose ou pas, c’est vraiment très agréable et enrichissant, on a plus de temps que lorsque l’on se donne rendez-vous pour remettre un don”. Beatrice a pour principe de ne pas se laisser tenter par les stands des autres, afin de ne rien ramener ! Mais elle avoue en riant que si elle trouve un livre ou deux…Myriam a également participé à la première édition, qui s’est faite en partie sous la pluie “on était peu nombreux mais c'était génial. On est vraiment dans le partage et en même temps dans la protection de l’environnement puisque tout ce que l’on donne n’est pas jeté. Mais le meilleur moment c’est de voir le sourire des gens lorsque l’on donne, ça n’a pas de prix “ ! dit-elle en offrant du pain d’épices autour d’elle. Il n’y a pas de public “type” lors de cette fête, autant chez les donateurs que chez les bénéficiaires, on y croise tout type de profils : “Il y a à la fois des gens modestes pour lesquels cela rend vraiment service et des gens qui aiment tout simplement chiner et se faire plaisir. Et, cerise sur le gâteau, sans rien débourser. Je trouve que c'est un bonheur à la fois pour celui qui donne et celui qui reçoit” conclut Guy.Le président de l’ASCP est confiant en l’avenir de ce genre de manifestation. Dimanche dernier, pour la seconde édition, ce sont environ 25 donneurs qui se sont installés, et une centaine de chineurs sont venus y faire un tour. Il estime que d’ici le printemps, le rendez-vous mensuel aura bien pris ses marques. Il prévoit rapidement l’installation d’une banderole pour que les gens qui passent puissent identifier que ce sont des dons et non une brocante ou un vide-grenier. Mais il compte également énormément sur le bouche à oreille et les réseaux sociaux pour se faire connaître.Un vrai exemple à suivre, qui peut, à terme, avoir un réel impact positif, à la fois pour notre planète et pour notre société. Rendez-vous pour la prochaine fête du don le dimanche 7 janvier à Porticcio. Pour tous renseignements 07 49 39 65 72 ou http://ascp-rs.fr/