Porticcio : Alpha Omega Creazioni, une nouvelle vitrine pour l’artisanat insulaire et le partage créatif

Alpha Omega Creazioni n’est pas qu’une simple boutique de créateurs. C’est avant tout un lieu de partage et de rencontre entre 11 artisans venus de toute la Corse, réunis par Cécile Chérif, une passionnée du bois. "J’ai toujours aimé les échanges avec les autres artisans et j’avais en tête depuis un moment de rassembler dans un même lieu plusieurs créateurs insulaires", explique-t-elle.



Pour Cécile, cette boutique est le fruit de ses cinq années de travail en tant qu’artisane et un aboutissement personnel : "Pour moi, Alpha Omega Creazioni, c’est un lieu où l’authenticité, l’humanité et la qualité se rencontrent". Un espace où l’artisanat se vit au quotidien et où la collaboration entre créateurs est au cœur du projet.



Un projet collaboratif et participatif

Pour fêter l’ouverture de sa boutique, Cécile a mis en place un projet artistique inédit : une œuvre participative en forme de Corse de deux mètres de haut, composée de 150 morceaux de bois. Chacun peut venir laisser un message, un dessin ou une citation. "Il reste encore de la place et chacun pourra venir y laisser son petit 'bois' à l’édifice", s’amuse Cécile. Inspirée par le Pont des Amours à Paris, où les amoureux accrochent des cadenas en témoignage d'affection, elle a voulu créer quelque chose de similaire, mais version Corse.



Ce mur d’expression artistique, situé sur le parvis du centre commercial, s’enrichira au fil des semaines avec des œuvres de céramique, de peinture, et bien plus encore. Cécile a d’ailleurs une ambition claire : "Je voudrais que cela devienne un mur d’expression artistique pour les créateurs insulaires, comme une grande fresque avec différentes techniques, et je suis ouverte à toute proposition d’artistes insulaires."



Mais Alpha Omega Creazioni va encore plus loin en offrant des ateliers créatifs destinés à tous les âges. De la décoration sur bois aux ateliers de création de bijoux, en passant par le modelage ou la fabrication de tote bags, l’espace est conçu pour laisser libre cours à la créativité. "L’idée est de permettre à chacun d’exprimer sa propre vision artistique, de mettre en lumière la créativité, d’être toujours dans le partage et dans l’esprit de 'j’ai un talent artistique et je le transmets'", souligne Cécile. Ces ateliers, qui peuvent accueillir jusqu’à huit personnes, sont en constante évolution et devraient se multiplier dans les prochaines semaines.



Un mur d’art dédié aux enfants

Un autre élément fort du lieu est le "mur des artistes", dédié aux enfants. Cette idée est née d’une rencontre touchante avec Maxime, un garçon de 7 ans, qui a offert une peinture représentant une tête de lion, symbole de la boutique. L’œuvre a été encadrée et exposée, et Cécile a décidé de consacrer un mur entier à des créations d’enfants. Chaque mois, elle exposera des dessins et peintures, dont une partie sera mise en vente au profit de la SPA, sous forme de don libre. "C’est une manière de lier mes valeurs de partage et mon amour des animaux", explique-t-elle. Les jeunes artistes en herbe sont invités à venir exposer leurs œuvres et à participer à ce projet collaboratif.



Alpha Omega Creazioni est bien plus qu’une simple boutique. C’est un lieu de rencontre, de partage et de créativité où chaque visiteur peut laisser sa trace. Que ce soit par un dessin, un mot ou en participant à un atelier, chacun peut faire partie de cette aventure collective. Cécile Chérif invite donc petits et grands à venir découvrir cet espace unique à Porticcio, "un lieu où l’artisanat insulaire prend toute sa place, et où la créativité est une véritable aventure humaine".