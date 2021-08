Poretta : l'hommage à Antoine de Saint-Exupéry

L’Armée de l’Air, les associations d’officiers et de sous officiers de réserve de l’Armée de l’Air, les mairies de Borgo et Lucciana, la CCI de Corse n’ont pas, en effet, oublié que le 31 juillet 1944, le commandant de réserve de l’Armée de l’air Antoine de Saint Exupéry décollait de Borgo pour sa dernière et funeste mission de guerre.

L'hommage a é débuté par une messe célébrée en mémoire du célèbre écrivain-pilote à l’église de Borgo village.

C’est ensuite devant la stèle de l’aéroport de Bastia-Poretta, en présence de autorités régionales et départementales, du public, que s’est déroulée la cérémonie commémorative du 77ème anniversaire de la disparition du commandant Antoine de Saint-Exupéry.





La cérémonie a été marquée par une allocution du lieutenant-colonel Morgue, vice-président du secteur 590 Corse de l’ANORAA, la lecture de l’extrait « Pilote de Guerre » par le Colonel De Saxe, puis celle d’un extrait du « Petit Prince » par Irina.

Cet instant de recueillement a été aussi mis à profit pour rappeler qui fut le commandant Antoine de Saint-Exupéry.





L’hommage solennel s’est poursuivi par un dépôt de gerbes de l’ANORAA, L’ANSORAA et la base 126 de Solenzara, la a CCI de Corse, la municipalité de Borgo, a Collectivité de Corse, ma municipalité de Lucciana et la préfecture de la Haute Corse



Une minute de silence à la mémoire de l’aviateur mort pour la France a ponctué la cérémonie.