Poppin'On : Le premier musée instagrammable de Corse ouvre ses portes à Furiani

Un espace de créativité et de partage



Le but de ce musée instagrammable est simple : prendre des photos dans des espaces décorés et partager ces clichés sur les réseaux sociaux. En famille, entre amis ou en solo, les visiteurs interagissent avec l'art à travers la focale de leur smartphone. La viralité des réseaux sociaux stimule la créativité et permet la diffusion immédiate de diverses formes de contenu. Cette pratique redéfinit la manière dont l'art est présenté et consommé.



« Il s'agit en fait d'un grand studio photo, 500 m² sont à disposition du public. On n'est pas obligé de publier ses créations sur les réseaux sociaux. Le numérique est là, sans être là. Les visiteurs sont acteurs et certains décors plaisent plus que d'autres, comme la salle banque, pour laquelle il y a un engouement particulier. Une pluie de billets, des lingots d'or, peut-être une manière d'accéder à ce que nous n'avons pas et de l'approcher de façon ludique », ajoute Johan.



Etre acteur, c'est aussi faire appel à son sens créatif. Poppin'On propose une variété de décors, dont une pièce noire où les participants peuvent jouer avec les couleurs. Les visiteurs sont totalement autonomes, explorant une cinquantaine de décors différents. Pour marquer un événement, il est même possible de privatiser tout l'espace. « Depuis l'ouverture du musée, nous avons toutes les tranches d'âge, et nous avons remarqué que les parents s'amusent parfois plus que leurs enfants », conclut Johan.



Une ambiance pop, des décors fun et un grand moment de détente et d'amusement : voilà ce que promet Poppin'On, permettant à chacun de devenir, le temps d'une photo, une œuvre d'art phénoménale.