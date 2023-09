Ponte-Leccia – Moltifao : Les boulistes ont rendez-vous le week-end prochain

Le monde des boules a donc rendez-vous les 9 et 10 septembre prochains sur le stade de Moltifao pour deux compétitions pour le moins intéressantes. Ce sont tout d’abord les jeunes qui se retrouveront sur la terre battue le samedi 9 septembre à l’occasion du championnat de Corse. « Il s’agit du championnat de Corse tête à tête jeunes et je pense que nous aurons 70 boulistes venus de toute la Corse », indique Ange Campocasso, président de La Boule de l’Amitié de Ponte-Leccia, organisateur de la compétition, « nous aurons également au programme un départemental doublettes féminin et départemental doublettes masculin. Des compétitions qui poursuivent la saison avant de belles compétitions en septembre encore et tout le mois d’octobre ».



Depuis déjà plusieurs années, la Ligue Corse mise beaucoup sur les jeunes et sa commission, présidée par Sébastien Massoni, est particulièrement active. Le club de Ponte-Leccia n’est pas en reste puisque son dynamique président est en recherche permanente de jeunes joueurs. D’ailleurs, depuis trois ans que le club a été repris, le nombre de licenciés n’a cessé de croître pour passer de 5 jeunes licenciés à 25 cette saison, « ils sont âgés de 7 à 16 ans et ils sont particulièrement motivés pour défendre les couleurs de leur club dans ce championnat. C’est important de mettre les jeunes en avant et surtout de les former. C’est ce que nous nous attachons à faire non seulement à la Ligue, mais aussi au sein de notre club puisque nous disposons de trois initiateurs que nous avons formés en fin d’année dernière, nous avons un entraîneur bénévole qui s’investit et qui entraîne les jeunes tous les mercredis. Je dois dire aussi que grâce à la bonne ambiance qui règne au sein de notre club nous avons augmenté les effectifs de 50% en 3 ans pour avoir aujourd’hui 147 licenciés », précise Ange Campocasso.



Des licenciés de toute la région

Les jeunes licenciés viennent de toute la microrégion à savoir Pedigrisgiu, San Lurenzu, Castellu di Rustinu, Morusaglia, Omessa, etc. L’objectif de La Boule de l’Amitié est de créer une véritable école de pétanque dans les deux ans à venir et pour cela ses adhérents vont proposer, dès cette année, des initiations et des démonstrations au sein des écoles de la région.

Après les jeunes et les doublettes dames et hommes, le dimanche aura lieu le 2e Régional Michel Griffoni, président fondateur de La Boule de l’Amitié, décédé il y a deux ans. « Il a été président durant 20 ans, et nous lui rendons hommage à travers ce concours qui est inscrit au niveau régional. Il a été plusieurs fois champion de Corse en doublettes et en triplettes et a participé à de nombreuses reprises aux championnats de France. A l’occasion de cette compétition qui se déroulera en triplette, nous attendons 70 équipes venues de toute la Corse », a précisé Ange Campocasso.



Une vingtaine de bénévoles du club vont se mobiliser dès aujourd’hui pour tracer les terrains, entre autres. Ils seront tous présents durant le week-end pour assurer un bon fonctionnement des diverses compétitions et proposer buvette et restauration aux participants et au public.



Ces compétitions seront organisées avec le soutien financier des communes du Ponte-Leccia – Morosaglia et Moltifao ainsi que de nombreux partenaires privés dont le Super U de Ponte-Leccia.



Le prochain rendez-vous pour La Boule de l’Amitié aura lieu le 7 octobre prochain, toujours sur le stade de Moltifao, à l’occasion du Challenge Roland Forinini, un départemental en triplettes.