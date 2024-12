Ponte-Leccia - Le visiteur de Noël, un hérisson albinos !

La vie réserve parfois de belles surprises. Et celle de la nuit de Noël fut à la fois exceptionnelle et rare, comme le raconte cette lectrice de Corse Net Infos, qui a souhaité rester anonyme. « Dans mon jardin de Ponte-Leccia, je mets la nourriture de mes chats dans une grande gamelle. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir toute une famille de hérissons venue se nourrir, elle aussi, de ces croquettes. Et parmi eux, il y avait une drôle de boule aux épines blanches et aux yeux rouges. Cela ressemblait à un hérisson, mais blanc. J’ai réussi à le photographier et je me suis rendu sur internet pour savoir de quoi il s’agissait. Ce fut une immense surprise de lire que c’était en fait un hérisson albinos qui est particulièrement rare. Et depuis le 24 décembre, il continue de venir se nourrir tous les jours, à la nuit tombée. Je lui ai même mis son propre plat et je l’appelle Flocon », dit-elle dans un sourire.





Effectivement, le hérisson albinos est très rare et il ne faut surtout pas confondre cet animal dépigmenté avec d’autres espèces qui existent, mais qui n’ont pas les yeux rouges. Il s’agit de hérissons à ventre blanc d’Afrique et des hérissons d’Algérie qui leur ressemblent énormément.

Selon un vétérinaire, il existe des phénomènes de dépigmentation, mais un vrai hérisson albinos est très rare. Généralement, ces animaux ont du mal à arriver à l’âge adulte.

Le hérisson est omnivore, mais il consomme surtout des invertébrés, tels que lombric, chenilles, araignées ou encore limace. Ils intègrent de plus en plus les foyers avec leur bouille adorable et leur surprenante facilité d'adaptation.

Rappelons que le hérisson est une espèce protégée dans toute la communauté européenne et qu’il est par conséquent interdit de le détruire, de le transporter, de le naturaliser ou de le mettre en vente. C'est pour cette raison que l'usage des pesticides dans les jardins est à proscrire. « Mais avec mes soins, Flocon est bien protégé », glisse notre lectrice…