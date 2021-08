Pollution de l'air aux particules fines en Corse : on vous explique tout

Une épaisse masse brumeuse au dessus d'Ajaccio ou de Bastia....les Corses commenceraient presque à s'y habituer. Les pics de pollution aux particules fines PM10 deviennent récurrents ces derniers mois. Pourtant, ce phénomène est, généralement, rare en été, il se manifeste plutôt l'hiver et l'automne sous une apparence bien connue : la pluie du Sahara.



Selon Patrick Rebillout, météorologiste et directeur du centre Météo France d'Ajaccio il faudrait d'abord revenir sur son origine - le désert saharien - pour expliquer la récurrence de ce phénomène.

Là-bas, se crée un phénomène assez fréquent appelé "aérosol désertique", qui procède au soulèvement des particules de sable, scientifiquement nommé "convection". Les flux d'air, le vent, emportent la matière dans l'air jusqu'à la Corse et, parfois, même jusqu'aux Antilles !

Et à cause du réchauffement climatique, le phénomène d''aérosol désertique", pourrait être plus fréquent.

La Corse pourrait donc connaître de nombreux autres pics de pollution comme celui observé ces jours-ci par l'organisme de surveillance de l'air, Qualitair. Ce taux important de particules fines devrait être observé jusqu’à la fin de la semaine avec une amélioration jeudi et vendredi.





Mais avec quelles conséquences ?



La hausse des températures pourraient être liée à la présence de vents du Sud.

Patrick Rebillout estime, cependant, que la présence de particule "n'est pas étroitement liée aux chaleurs". Ces seuils d'alerte semblent toutefois poser de réels problèmes pour la santé des personnes sujettes à des pathologies respiratoires. Lors des pics importants, la préfecture recommande d'ailleurs d'éviter de pratiquer des activités physiques en extérieur et à certaines activités industrielles de stopper.



En effet, selon Pascal Thomas, pneumologue a l’hôpital de Bastia, la pollution peut déclencher des gênes respiratoires aux patients atteints de bronchites chroniques ou aux asthmatiques. Mais les impacts sur l'activités hospitalière ne sont pas visibles. "Nous n'avons pas plus d'entrée dans le service, peut-être parce que les personnes portent des masques. J'aurais tendance à dire que les patients atteints de troubles respiratoires doivent aussi réguler eux même la dose de traitement pour éviter d'être trop gênés", assure le docteur Thomas. Les effets pourraient se ressentir à long terme. "Dans 40 ans il faudra voir s'il y a eu un impact sur la population. En tout cas, ce n'est pas pire que la cigarette", poursuit le médecin.