Poghju di Venacu : La Pépinière du Centre fête ses dix ans

Les dix ans de la Pépinière du Centre marquent également une évolution dans la manière de se faire connaître. Avec la mise en place d’un abonnement en ligne via leur site internet et les réseaux sociaux, l’entreprise a élargi sa clientèle au-delà du centre de la Corse, touchant désormais un public plus large. « Nous avons voulu mieux nous faire connaître auprès de la population locale et de la région. L’abonnement permet à nos clients de découvrir nos nouveautés directement depuis chez eux », souligne Elisa.



À l’occasion de son dixième anniversaire, la Pépinière du Centre continue d’attirer une clientèle fidèle, qui apprécie la diversité des produits proposés et la qualité de l’accueil. Marie-Ange, cliente régulière, partage son enthousiasme : « Cela manquait vraiment à Corte et dans le centre de la Corse. On y trouve de tout, et à des prix abordables. C’est parfait ! »



En un peu plus d’une décennie, la Pépinière du Centre a su s’imposer comme un lieu de référence pour tous ceux qui cherchent à embellir leur jardin ou leur intérieur. Les Leca, toujours passionnés, ont su faire de cet endroit un lieu chaleureux et accueillant, alliant nature et décoration avec succès.



Pour plus d’informations :

Tél. : 07.77.16.30.03