« Poésie visuelle et nouveaux médias » à Bastia : une exposition innovante et inédite à Una Volta dès ce jeudi

Xavier Dandoy de Casabianca, corse, est plasticien et éditeur (Editions Eoliennes à la Citadelle de Bastia). Anna Serra, occitane, est écrivaine, directrice de la Revue Or * et de Radio O. Tous deux se sont rencontrés dans un parking souterrain qui abrite la Société des Curiosités à Paris. Depuis ils sont restés en contact. Aujourd’hui Xavier collabore à la Revue Or que dirige Anna. Cette revue, cartonnée, publiée sous format A6 (105 mm X148 mm), propose de la poésie visuelle en réalité augmentée.« La revue OR est une revue de poésie visuelle et orale en réalité augmentée » explique Anna Serra. « Elle réunit des poètes visuels et des poètes qui ont l’habitude de pulser leurs poèmes, autrement dit de les faire vibrer oralement. Pour cela notre équipe est aussi constituée de techniciens**, pour l’appli, de développeur et d’infographistes. On écrit une sorte de synopsis pour chaque numéro et nos techniciens l’appliquent. Au final on obtient un film 3D qui se régénère en temps réel ». Chaque numéro a son propre thème. Le N°1 était consacré à la poésie sonore internationale : Irak, Hongrie, Argentine, Belgique, Angleterre, Espagne… Un numéro demande environ 3 ans pour être finalisé.Anna Serra s’occupe aussi de Radio O, une web radio dédiée à la poésie pulsée et à la musique. Une radio en lien avec l’actualité cosmique ! « Nous proposons 10 programmes sur l’approche de la poésie pulsée, en fonction de l’actualité astronomique. Mais comme celle-ci est dense on se limite à 7 phénomènes par an. En fonction de l’actualité cosmique, on change les poèmes. En liaison avec l’astronomie car la poésie pulsée suit le rythme du pouls du cosmos. Tout ceci en référence aux pulsars de l’univers. J’aime bien le mot pulser car c’est l’anagramme de pleurs et la paronomase de puiser. Une lecture pulsée va de la déclamation de vers à une lecture interdisciplinaire ».Revue Or, publiée pour la 1fois en 2018, et Radio O, créée la même année, sont gérées par une association dénommée La Perle. « Actuellement nous rénovons une ferme dans le Morvan pour la dédier à la poésie. Elle sera lieu de résidence mais aussi lieu de rendez-vous pour le public ».C’est donc bien une exposition très originale que nous propose Una Volta dans sa salle principale.« Cette exposition entre dans le cadre de la – Lecture du Halo – que nous avons initiée avec le poète et écrivain Stefanu Cesari » précise Xavier Dandoy de Casabianca. « Nous envisageons de rééditer ce genre de manifestation, deux lectures poétiques par an. Celle de ce jeudi présente un ensemble de travaux*** dans une discipline artistique méconnue : la poésie visuelle qui fait retrouver la puissance de la lettre. Grâce à un QR code et une appli gratuite pour smartphone, vous naviguez dans la revue qui renferme des séquences visuelles 3D et sonores en réalité augmentée . Il y a une véritable interaction. Des IPad et des casques seront à la disposition du public pour une immersion totale. Soulignons que c’est la 1fois qu’on expose des originaux de la revue et en grands formats ».« La réalité augmentée est un système numérique qui vous permet de voir des éléments qu’on ne voit pas directement ou qu’on n’entend pas » explique Anna Serra. Conçu pour le numéro 2 de la Revue Or, paru en janvier 2021, cet ensemble d’œuvres aspire à apporter un renouveau dans le genre, également appelée poésie concrète, poésie sonore. Ces poésies sonores sont « pulsées » en français et en 4 langues régionales : Créole réunionnais, catalan, corse, picard et aussi en « français chinois ».L’expo permet aussi de retrouver des travaux récents, en estampes numériques, de Xavier Dandoy de Casabianca, notamment pour le boîtier Urgence Poésie (en partenariat avec la galerie Ut Pictura Poesis) qui sera installé pour cette occasion. « Il y a aussi un hommage à Philippe Castellin, décédé il y a un mois et qui était directeur de la revue Doc(k)s à Ajaccio, une revue très innovante ».Cette expo sera doublée d’une performance d’Anna Serra. « Il s’agira d’une lecture pulsée comme je les aime » souligne la jeune femme, « Je travaille beaucoup la présence. Je donne mon texte comme une boule d’énergie sur 30 mn. On ne doit pas voir le temps passer »----*Pour télécharger l’application gratuite et commander la revue c’est ici **L’application a été développée par Louis Gaillard.Infographie : Mickaël LaffinPrise de son : Michaël Filler***Contributions de Xavier Dandoy de Casabianca (traduction en corse de Stefanu Cesari), Ma Descheng, Lucien Suel, Patrice Treuthard, Stéphane Hoareau, Anna Serra et Loraine Forletta.