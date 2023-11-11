Plus de 700 coureurs au Trail in Calvi 2.0 : quel succès !

Il y a 6 ans en arrière, le Trail in Calvi existait déjà. Mais pour une seule édition. " Il y a un an jour pour jour avec Jérôme Sévéon on parlait de notre envie commune de relancer ce trail. On apprend que de son côté Césaire Haller, au même moment a la même idée. En 24h on s’est rencontrés et ça a matché! Un an de travail et d’organisation. On a souhaité taper fort et en faire un gros événement pour que tout le monde soit content! On a mis les moyens" explique Antoine Giudicelli, président de Sportu in Calvi. De gros moyens, récoltés grâce aux différents sponsors qui ont permis de réaliser ce bel événement. " C’est un budget à 50 000€. Nous avons eu les aides de la mairie de Calvi, la Cdc et de nombreux sponsors privés. On avait besoin d’eux. Ils sont là. Et on les remercie".
Côté courses, les inscriptions ont dépassé toutes les attentes. " Si on nous avait parlé il y a 6 mois de 300 inscriptions, on aurait été très heureux. Aujourd’hui on a dépassé les 700. On a arrêté les inscriptions il y a une dizaine de jours sinon on aurait peut-être dépassé les 1000", continue Antoine.
De belles têtes d’affiche qui ont participé au trail. " Brice Daubord, qui s’est malheureusement blessé, Anne-Lise Rousset Seguret, meilleure traileuse de France, d’Europe et la 2e internationale. Anthony Quilici, Emmanuelle Moracchini… un très beau plateau sur les 3 formats.
Un événement créé sur 2 jours. "Le vendredi soir une soirée corse et le samedi soir une soirée sous chapiteau pour que l’événement profite à la ville et ses commerçants" précise-t-il.
3 parcours proposés. 28 kilomètres, un beau dénivelé positif 1200 mètres avec u Capu di a Veta en point culminant. 16 kilomètres, où la presqu’île de Revellata était le véritable centre d’intérêt et 600 mètres de dénivelé positif, et le 10 kilomètres à faire en courant ou en marchant, qui faisait le tour de Notre-Dame de la Serra et 350 mètres de dénivelé positif.
A la course des 28 kilomètres, Anthony Quilici a terminé en 2 heures et 26 minutes, avec près de 10 minutes d’avance sur le deuxième Arthur Joyeux-Bouillon, Jean Pourrat termine 3e.
16 kilomètres, Nicolas Santini (1h16), Serca Léo (1h20) et Julien Paolini (1h21), sont montés sur les 3 premières marches du podium.
Au 10 kilomètres les lauriers étaient pour Loïc Leonardi (48 minutes), Pepels Niel et Piazza Julie (50 minutes)
Un parcours proposé à l’envers sur les 28 kilomètres, apprécié par les coureurs
"C’est un trail ultra roulant. On ne dirait pas, il y a 1300 m de dénivelé, mais on ne les sent pas vraiment, car il faut toujours courir. Le sentier des douaniers, le long de la Revellata c’est superbe. Le paysage est magnifique, on ne s’en lasse jamais. J’ai sincèrement apprécié de faire ce parcours à l’envers même si c’est vrai que dans une compétition, on déroule et on n’a pas trop le temps de regarder la vue" explique Anthony Quilici , le vainqueur sur les 28 kilomètres.
Les classements
28 kilomètres
1 QUILICI ANTHONY 02:26:03
2 JOYEUX-BOUILLON ARTHUR 02:34:30
3 POURRAT JEAN 02:40:19
4 LEROY GREGORY 02:44:05
5 HONNART TITOUAN 02:44:28
6 GUYET JULIEN 02:46:14
7 RENOUF GWEN-MAEL 02:46:14
8 BICCHI ANTHONY 02:47:37
9 LOVATI JOSEPH 02:47:37
10 BOURGEOIS ALEXANDRE 02:52:22
11 HOARAU JEAN 02:54:24
12 HENRY PIERRE 02:57:54
13 CAPDEVILA PASCAL 02:58:20
14 ROUSSIGNÉ SÉBASTIEN 02:58:36
15 ROUSSET-SEGURET ANNE-LISE 03:00:08
16 MARCOTORCHINO NICOLAS 03:03:01
17 VOLPEI DAMIEN 03:04:06
18 GIRARDET CYRIL 03:06:40
19 LE BRETON FLORIAN 03:06:57
20 TROCCAZ LOGAN 03:07:32
21 MORACCHINI EMMANUELLE 03:09:52
22 BOUSTATIN MORAD 03:10:04
23 MARTIN BRICE 03:12:39
24 COMAT GUILLAME 03:12:47
25 MARIOTTI FABIEN 03:13:14
26 PANTANACCE CLÉMENT-CÉSAR 03:13:35
27 FARRUCCI FRANCOIS XAVIER 03:13:48
28 KOZLOV VLADIMIR 03:14:33
29 MENEGAT ROMAIN 03:14:58
30 LUCIANI DOMINIQUE 03:15:01
31 CHIARI JEAN THOMAS 03:15:14
32 DUCHANGE DAVID 03:17:18
33 SCHURTZ NICOLAS 03:18:13
34 BEC NICOLAS 03:18:21
35 SAULI SEBASTIEN 03:18:24
36 GUAITELLA DOMINIQUE 03:19:38
37 BERNARD THIBAUT 03:20:12
38 CHAUCHAT SEBASTIEN 03:20:40
39 DE GIRVAL HENRI 03:21:08
40 ALIX THIBAUT 03:21:28
41 DUMAS AMANDINE 03:21:45
42 AUBIER BENJAMIN 03:22:10
43 POURCHOT THOMAS 03:22:10
44 DELAHAYE ELISE 03:24:29
45 BUERES SOMONAO DIEGO 03:25:35
46 ROCHE AXEL 03:25:41
47 CAVEROT MATTHIEU 03:25:59
48 SOMMA ALAIN 03:26:34
49 ESTEVES VITOR 03:26:55
50 HERRSCHER FLORENT 03:28:18
51 FLOREK LOÏC 03:28:39
52 PIETRINI SÉBASTIEN 03:28:49
53 KAUPP FRÉDÉRIC 03:30:11
54 COUTITI ASSYANH 03:30:34
55 BEUNAICHE ANTOINE 03:30:40
56 CIORNEGAL VICTOR 03:31:31
57 GRAZZINI MAGALI 03:31:52
58 THOMAS REMI 03:32:16
59 ALBERTINI CEDRIC 03:32:58
60 QUÉGUINER SAM 03:33:13
61 DE LA CHAPELLE CHARLES 03:33:13
62 LAURELLI JOSEPH 03:33:16
63 NEGRO SYLVIE 03:33:46
64 RENARD THOMAS 03:34:20
65 HAYOT FREDERIC 03:34:29
66 VANDEWALLE FLORENCE 03:34:35
67 ALESANDRI CAROLINE 03:34:45
68 CLAVEL EDMOND 03:34:57
69 ANGUN KEVIN 03:34:57
70 BERNARD THIBAUT 03:36:26
71 LABORDE DANIEL 03:36:45
72 AGASSE STEEVEN 03:36:57
73 PALMESANI ÉTIENNE 03:37:28
74 RENOUF JEAN-GILLES 03:37:50
75 SANTELLI JEAN NOEL 03:37:50
76 PAITIER CHRISTOPHE 03:37:51
77 ESTEVES STEPHANE 03:38:18
78 AUDUBERT YANNICK 03:38:27
79 GUEROT DENIS 03:39:32
80 SANNA PAUL-BAPTISTE 03:41:03
81 MIASKIEWICZ NICOLAS 03:41:37
82 DE SAILLY HENRY 03:42:34
83 HASCOET GREGORI MARIE 03:42:40
84 GIRARDET VANESSA 03:43:07
85 BRECQUEVILLE JEREMY 03:44:09
86 ARIFONT PHILIPPE 03:44:12
87 LEPERLIER FABIEN 03:44:27
88 MOREAU STÉPHANE 03:45:10
89 NUPER THOMAS 03:46:19
90 FRANCESCHI THOMAS 03:49:00
91 HUGUENOT GUILLAUME 03:49:37
92 LABERENNE LOÏC 03:49:52
93 BEC KARINE 03:50:30
94 BOURBOUSSON CÉLINE 03:50:30
95 CORDOBA MARCELO 03:50:33
96 BOUSTATIN JAMAL 03:51:02
97 SALVADORI GILBERT 03:51:12
98 BAHAJI EMILE 03:51:12
99 GIANNELLI THOMAS 03:52:44
100 NICOLAS ROUSSET NICOLAS 03:53:09
101 SCARSELLI ANTHONY 03:53:23
102 BREHINIER CHRISTOPHE 03:53:28
103 MARCHAL CHRISTOPHE 03:55:57
104 POISSON REGIS 03:56:56
105 SANTOS FLORIAN 03:58:48
106 MOULLET ERIC 03:59:27
107 QUESADA NELSON 04:02:41
108 SINTEFF STÉPHANE 04:02:52
109 BEANI DARIA 04:03:15
110 QUEGUINER SÉBASTIEN 04:03:15
111 SENIL FREDERIC 04:03:15
112 FANTAUZZI NICOLAS 04:03:15
113 WASCHEUL RÉMY 04:04:22
114 GAZZO LOIC 04:04:43
115 GAFFORI FABIEN 04:05:17
116 BECERRA ANTHONY 04:06:38
117 LAHOUZE CAMILLE 04:07:06
118 DONSIMONI SOPHIE 04:07:15
119 DE WANGEN VALENTIN 04:07:59
120 DESANTI MARIE-SOPHIE 04:09:31
121 VALLAR AURORE 04:09:31
122 GRAZIANI SEBASTIEN 04:09:31
123 MARIANI JULIEN 04:09:31
124 ALBALADEJO CYRILLE 04:09:35
125 FERRY EMELINE 04:09:51
126 ROSSI MICKAEL 04:10:18
127 GAUTHIER CHRISTOPHE 04:10:52
128 BELLIER MARC 04:11:42
129 CALISTRI SANDRINE 04:12:12
130 LEMOIGNE AURELIEN 04:12:51
131 ROYER MARIE 04:13:48
132 SOLBES JEAN PAUL 04:13:48
133 MOUTON GUILLAUME 04:13:48
134 PEIGNÉ BRICE 04:14:12
135 GARREAU PIERRE 04:14:21
136 MONTEIL VANESSA 04:17:22
137 LEBLANC JORDAN 04:18:12
138 MARY JEAN 04:18:12
139 CASSAN AYMERIC 04:19:20
140 DORÉ FLORIAN 04:20:37
141 TARRADE YVAN 04:20:38
142 GALLET BEATRICE 04:21:00
143 CALDERAN KEVIN 04:23:41
144 DELBREIL CHRISTOPHE 04:23:56
145 LUCAS HÉLÈNE 04:24:43
146 CAICEDO MORENO JORGE 04:27:57
147 BASTELICA VANESSA 04:28:56
148 BECO FRANCOIS-JOSEPH 04:36:23
149 SORIAUX LALLIER SEBASTIEN 04:36:28
150 PLANTAIN LIONEL 04:36:46
151 FRANCESCHETTI JEAN MICHEL 04:37:24
152 TRAMINI PINELLI ANNE LAETITIA 04:39:10
153 PINELLI JÉRÔME 04:39:10
154 CASTELLI JEAN 04:40:02
155 COZ KARINE 04:40:02
156 LOPES HERVE 04:40:24
157 TECHER JULIEN 04:40:50
158 PATRICE ARTHUR 04:43:15
159 AUBERT DE VINCELLES ARNAUD 04:44:13
160 DUMONT CYRILLE 04:44:14
161 ROYER CLAIRE 04:44:42
162 MAESTRACCI ANTHONY 04:45:04
163 HOMBERT CARINE 04:53:53
164 MARIE CAROLINE 04:54:16
165 MARIE ERIC 04:54:16
166 CAPRON EMMANUEL 04:54:58
167 GAILLARD STEFAN 04:59:29
168 FOUCHÉ LAURE 05:02:32
16 kilomètres
1 SANTINI NICOLAS 01:16:04
2 SERCA LEO 01:20:13
3 PAOLINI JULIEN 01:21:14
4 DUMONT SÉBASTIEN 01:23:03
5 DESUSINI ALEXANDRE 01:23:22
6 FARAH ALASSAN 01:24:36
7 DANON MAXIME 01:24:44
8 TURUPUNG RIVO 01:27:02
9 LAROQUE DIEGO 01:27:11
10 TESSIER TOMAS 01:27:16
11 VECCHIOLI FABIEN 01:27:26
12 PELLET RÉMY 01:28:05
13 OTTAVI MENAGER MATIS 01:29:08
14 DEVEAUD GAUTHIER 01:29:12
15 NDYADE EMMANUEL 01:29:31
16 GOITINO ANTOINE 01:29:43
17 ALZON VICTOIRE 01:30:53
18 DE CASTRO VIEIRA ROMAIN 01:31:35
19 ZALMAI FAHIM 01:31:44
20 DIDIER JEAN-BENOÎT 01:32:43
21 AGOSTINI PIERRE 01:34:08
22 MATAMOROS CRISTIAN 01:34:55
23 MURATI ANTHONY 01:34:58
24 MARCHETTI SEBASTIEN 01:35:17
25 PERRIER EMRYS 01:35:30
26 GOEPFERT PIERRICK 01:35:51
27 SUBEDI SUMAN 01:36:14
28 MONDANGE RÉMI 01:36:57
29 GARAJA ATHUNG 01:37:06
30 TROST QUENTIN 01:37:58
31 BENET ROMAIN 01:38:17
32 REMEDI AREZKI 01:38:37
33 VESIN ETIENNE 01:38:39
34 SERRE YOAN 01:38:59
35 DOMINICI SEBASTIEN 01:39:35
36 GIORGI WILLIAM 01:39:48
37 DINACIC DENIS 01:40:35
38 SAINT'ANTONI XAVIER 01:41:03
39 MICHEAU EMILIE 01:41:25
40 YOGI BIJAYA 01:41:30
41 SAMARTINI ROMAIN 01:42:08
42 FACUNDES BRAGA LEONAI 01:42:12
43 PERRIER CAROLINE 01:42:26
44 ANFRIANI JEAN 01:42:44
45 NEVE NICOLAS 01:42:57
46 LOBSTEIN STEPHANE 01:43:01
47 BLIN PHILIPPE 01:43:18
48 CARPENTIER KENZO 01:43:22
49 CAFTAN ION 01:43:23
50 BATSUKH CHINBAT 01:43:37
51 MERMET MARGAUX 01:43:46
52 RICHAUD JEAN FRANCOIS 01:43:57
53 RONCANCIO DANIEL SANTIAGO 01:44:05
54 RATHBEGER RICHARD 01:44:16
55 VALENTI DOMINIQUE 01:44:29
56 COHADE MARIE-LAURE 01:44:32
57 CUTTOLI PASCAL 01:45:18
58 ESPINET JULIE 01:45:51
59 DIDENKO DAVID 01:46:00
60 BUISSON PAUL 01:46:32
61 FAUQUET WILLIAM 01:46:57
62 ALDOBRANDI CHRISTOPHE 01:47:05
63 TANA TAHI 01:47:06
64 LECA FLORIAN 01:47:22
65 RIDA AHMED 01:47:39
66 RIDA MUSTAPHA 01:47:40
67 DEMASI RACHEL 01:47:49
68 CASABIANCA ANTOINE TOUSSAINT 01:48:01
69 MENARD ARNAUD 01:48:24
70 ORTIZ AGUDELO EDISON 01:48:24
71 KAZNOVSKYY OLEKSIY 01:49:10
72 HORCHANI SABER 01:49:18
73 ACQUAVIVA DOMINIQUE 01:49:18
74 FILIPPI PIERRE-JEAN 01:49:46
75 MOREAU PIERRE 01:49:51
76 BIDAULT VANESSA 01:49:53
77 GUISSANI FLORIAN 01:50:01
78 VAN HULLEBUSCH JEREMY 01:50:26
79 TAPIAS OLIVIER 01:50:36
80 LE BRAS MICHEL 01:51:00
81 TRIQUART CLÉMENT 01:51:11
82 GOROSTIS ARNAUD 01:51:17
83 SCOFFIER CHRISTOPHE 01:51:18
84 MANCASTROPPA VERENA 01:51:43
85 CALABIO DELPHINE 01:51:44
86 BEDET AURÉLIEN 01:51:50
87 FRIGARA ANTOINE 01:51:53
88 CANAVA NICOLAS 01:52:11
89 BIAGGI ANTOINE-BAPTISTE 01:52:12
90 GUILLEN ALDO ADAIR 01:52:14
91 ALVES CANDIDO ALLAN 01:52:22
92 LAURÉ CLAIRE 01:52:55
93 KERANTERFF YOANN 01:53:26
94 SAUTTER LOÏC 01:53:46
95 USCIATI PHILIPPE 01:53:56
96 COCHET LAURENT 01:53:58
97 CORBI HERVE 01:54:04
98 MISERAZZI PATRICK 01:54:17
99 RIDA ARDOUAN 01:54:21
100 GODEFROY MORGANE 01:54:25
101 APOSTU MARIAN 01:54:38
102 BARDOT OLIVIER 01:54:48
103 GIRALT OLIVIER 01:54:54
104 HUCHE JUSTINE 01:54:58
105 BUENAS LERIO 01:55:07
106 QUILAQUEO FUENTES JUAN 01:55:09
107 ISTEVEZ SALEZ 01:55:13
108 IMBERT JENNIFER 01:55:16
109 BARTOLI DUMENICU 01:55:39
110 EL BOUZAKRI MOUSTAFA 01:55:43
111 CASTRO JESSICA 01:55:44
112 PELTIER LINDA 01:55:46
113 THOMAS FLORIAN 01:56:16
114 WALLERAND OLIVIER 01:56:43
115 SUTY JEAN MARC 01:56:51
116 FELDEN AXEL 01:57:11
117 ALLARI JEAN ETIENNE 01:57:21
118 GUGLIELMACCI STELLA 01:57:21
119 LE BRUN LAURENT 01:57:37
120 DUMAS LAMBERT 01:57:47
121 RATHBEGER JOHAN 01:57:56
122 MAES JUSTINE 01:57:56
123 POURRAIN HELENA 01:57:56
124 FERNANDES LUCAS 01:57:57
125 MUTINELLI JACKY 01:58:03
126 VESPERINI CAMILLE 01:58:26
127 CHOBELET KARINE 01:58:52
128 LEBERT YOANN 01:59:23
129 LECA FABIEN 01:59:25
130 JOUAN PAULINE 01:59:31
131 BUSSON KORANTIN 01:59:44
132 MANENTI LAURINA 01:59:55
133 ACQUAVIVA SACHA 02:00:10
134 GERA SIMON 02:00:36
135 VARTANIAN MAXIME 02:01:17
136 DELIGNE ROMAIN 02:01:18
137 DUPRAT BÉNÉDICTE 02:01:56
138 LANDMANN RENAUD 02:03:20
139 BIANCHINI ANGE 02:03:28
140 SUSINI LAURENT 02:03:29
141 GUELFUCCI JEAN-LUC 02:03:37
142 LEONARD CEDRIC 02:03:53
143 DIPPE ANTOINE HYPPOLITE 02:03:57
144 ANGELI LUCY 02:04:03
145 LEONETTI ALEXANDRA 02:04:25
146 LARROQUE NINO 02:04:35
147 HARO LOUISE ANNE 02:04:40
148 COSTA JEAN PIERRE 02:04:51
149 MARTINE VERO JEAN PASCAL 02:05:06
150 GARNIER BASTIEN 02:05:22
151 POLI MARION 02:05:33
152 BICCHIERAY JEAN FRANCOIS 02:06:48
153 COURANT LÉA 02:06:59
154 PHILIPP JEAN MARIE 02:07:44
155 DEFOY FABRICE 02:07:54
156 ANDREIEFF JEROME 02:07:59
157 WALTER ADRIEN 02:08:39
158 KOUZMINE-KARAVAIEFF LUCILE 02:08:41
159 MUZY SYLVIE 02:08:49
160 VALENTINI AURORE 02:09:36
161 BALDYGA SEBASTIEN 02:10:01
162 IOP AURIANE 02:10:10
163 GASPARI LUCIE 02:10:13
164 TOUROV ALESYA 02:10:17
165 GIUFFINI ALESSANDRO 02:10:31
166 HAZA ELODIE 02:10:36
167 PASQUINI JEAN-PIERRE 02:10:57
168 CASU IDALINE 02:11:17
169 POLIDORI JULIEN 02:11:22
170 ADAMS LAURENT 02:13:05
171 SASSE LAURA 02:13:12
172 BOUTON CHRISTOPHE 02:13:42
173 MARTINEZ CHRISTINE 02:13:42
174 BOUSTATIN KHADIJA 02:13:59
175 PHILIPP MARIE PIERRE 02:15:01
176 DIAWARA SARAH 02:15:03
177 LACROUX-BIONDI CAROLE 02:15:13
178 PONTET SALOME 02:15:45
179 GONDOIN PAUL-ANTOINE 02:15:48
180 GRAZIANI FRED 02:16:11
181 GAZZOTTI CLAIRE 02:16:26
182 GAUTIER NADEGE 02:16:37
183 FENNINGER CHARLOTTE 02:16:39
184 MAHE SYLVIANE 02:16:40
185 LENISA QUENTIN 02:16:43
186 ORSI MATHILDE 02:17:23
187 DEVAUTOUR VÉRONIQUE 02:17:38
188 BOSSERT VICTORINE 02:18:47
189 PINELLI MELISSA 02:19:09
190 ALFONSI ANNE 02:19:11
191 COQUELIN JEAN-MICHEL 02:19:36
192 ROUSSET LAURENT 02:19:36
193 FRADIN OLIVIER 02:19:38
194 BERTACCHE ILENIA 02:19:48
195 MOUSSON ANAIS 02:19:49
196 THILL CAROLINE 02:19:49
197 MOCELLIN LAURENT 02:19:55
198 JOSSE ÉMILIE 02:19:59
199 VACHET STEPHANE 02:20:18
200 LUCIANI BASTIEN 02:21:00
201 BOULANGER HÉLÈNE 02:21:32
202 DELOUIS HERVÉ 02:21:33
203 PHILIPP NICOLAS 02:21:36
204 PROBST MANON 02:22:54
205 MARCHI KELLY 02:22:58
206 PHILIPPE MORGANE 02:23:46
207 ACQUAVIVA JEAN-THOMAS 02:25:02
208 GUENON TONY 02:26:57
209 SANTONI MARIE 02:27:23
210 FRAREGA MELISSA 02:29:14
211 AMBROSI NADINE 02:29:35
212 NANNUCCI DUMÈ 02:29:35
213 PIRCHER JULIE 02:30:25
214 BATTISTA JESSICA 02:31:20
215 VIGNE CAROLE 02:31:27
216 SARNETTE LAURE 02:32:07
217 BOUQUEREAU SANDRINE 02:32:30
218 MIRY SOPHIE 02:32:59
219 CHANRION BAPTISTE 02:33:14
220 BONARDI SÉBASTIEN 02:33:14
221 RAMSDAM DANIEL 02:34:16
222 ALLEGRINI PAULINE 02:35:03
223 LECOMTE SOPHIE 02:35:03
224 PICAULT VIRGINIE 02:35:08
225 MIRY SIMON 02:35:34
226 IGNACE CHRISTELLE 02:35:43
227 BUGIS MARIANNE 02:37:19
228 BARTHABURU NATHALIE 02:37:21
229 RIT OLIVIER 02:37:29
230 DUBOS JULINE 02:39:32
231 DUBOS HERVE 02:39:33
232 QUILICHINI FRANCK 02:39:55
233 MAGOT NATALIE 02:42:29
234 DIANI CATHERINE 02:43:58
235 PATACCHINI FRANCOIS 02:43:58
236 CAMPODONICO CATHY 02:45:37
237 VILLEMAGNE BETTY 02:49:31
238 SOLDATI MURIEL 02:51:11
239 GERVILLE-RÉACHE ASTRID 02:52:43
240 RIEU-CICCOLI SÉBASTIEN 02:53:42
241 LECCIA PIERRE 02:58:37
242 LECCIA HELENE 02:58:37
243 TRABA AURELIE 03:05:5
10 kilomètres
1 LEONARDI LOIC 00:48:15
2 PEPELS NIEK 00:50:07
3 PIAZZA JULIEN 00:50:11
4 ZUCCARELLI PIERRE 00:50:38
5 COLOMBINI JEREMY 00:50:53
6 GATTI JEAN-ANTOINE 00:51:42
7 KHEMAISSIA NABIL 00:51:55
8 GUIDI FRANCK 00:51:56
9 DEVOS MAËLYS 00:52:17
10 LEVRAT THIBAUD 00:52:29
11 MICAELLI MATTEU 00:52:33
12 MULAS OBERTI MARC-ANTOINE 00:52:46
13 MARICHARD LÉO 00:53:15
14 DANIELOU MARIN 00:53:21
15 BULTET NICOLAS 00:54:28
16 WALGENWITZ JEAN 00:54:36
17 BAHI RATIB 00:54:58
18 TOMEI JULIEN 00:55:00
19 GRAZI ALEXANDRE 00:55:45
20 DANON CLÉMENT 00:56:08
21 ANTONI PAUL 00:56:29
22 RIDA MAROUANE 00:57:10
23 BATSIKADZE GIORGI 00:57:46
24 RAFFE BAPTISTE 00:57:49
25 UGARTE FLORES ALCIDES 00:58:14
26 ALMEIDA ANDERSON 00:58:41
27 TENOUX AUGUSTIN 00:58:58
28 OLARIO SIMON 00:59:41
29 DORY TOM 00:59:53
30 BACHO BALJIT 00:59:55
31 DELAVEAU MAXIME 01:00:03
32 VOLPEI FREDERIK 01:00:12
33 HALLYDAY WILLEM 01:01:02
34 DIANI EMMANUEL 01:01:07
35 ANTONI JEAN MICHEL 01:03:27
36 BOUCHAFRA HAKIM 01:03:44
37 SAULI FABIEN 01:04:12
38 COSTA JEAN NOEL 01:04:23
39 CRUCIANI GABRIEL 01:04:38
40 SANSON LAURENT 01:05:00
41 TORRE STEFANU 01:05:32
42 DUPIN BAPTISTE 01:05:51
43 DIRUIT CHRISTINE 01:05:51
44 GARBAY GUILLAUME 01:05:55
45 ROLLIN CECILIA 01:06:13
46 LOAIZA JAVIER 01:06:20
47 FALLENI CORENTIN 01:06:26
48 FRANCESCHI SABRINA 01:06:28
49 VARTANIAN ROMAIN 01:06:39
50 BOURDON PHILIPPE 01:06:54
51 CHAILLOL MAINETTI ALEXIS 01:08:02
52 DELLA MAGGIORA LUDOVIC 01:08:34
53 FRAVAL JEREMY 01:09:25
54 FAUJANET BAPTISTE 01:09:42
55 MORISSE FRANÇOIS 01:09:49
56 MATTEI SANDRA 01:09:51
57 AUDUBERT CHRISTELLE 01:10:02
58 DELISLE LOUIS 01:10:08
59 VITTORI JEAN 01:10:40
60 CATOGNI PHILIPPE 01:10:42
61 COMPRA FERNANDEZ DHORLY 01:10:52
62 FOURNIER ELODIE 01:10:53
63 GOJON MÉLISSA 01:10:57
64 WIEZLAK JENNIFER 01:11:00
65 CLAMENS MANON 01:11:47
66 TIBONI KARINE 01:12:15
67 DIDDENS ARMAND 01:12:55
68 PIEARGNOLI JEAN PIERRE 01:12:55
69 CIABRINI ELEA 01:12:55
70 MERCURI PIERRE 01:13:32
71 PICARD NICOLAS 01:13:32
72 LOPEZ CAROLINE 01:14:09
73 VIVEM JEREMY 01:14:22
74 DECOMBIS LÉA 01:14:26
75 POLI ANTOINE 01:14:34
76 CORALIE GOURDIKIAN 01:14:35
77 CASELLI ÉMELINE 01:14:44
78 MARTIN-COCHER VIRGINIE 01:14:45
79 LECCIA THOMAS 01:14:46
80 MARRAS DIMITRI 01:15:02
81 LE BORGNE MANON 01:15:10
82 LIETARD LOUIS 01:15:12
83 ACQUAVIVA SERENA 01:15:13
84 GRAZIANI EVANE 01:15:31
85 ACQUAVIVA LAETIZIA 01:15:39
86 GUILLEMOT RÉGIS 01:16:02
87 CALVET SEBASTIEN 01:16:06
88 HOOFMANN ELISE 01:16:07
89 DOMINGUEZ LUCIE 01:16:30
90 MOREAU JEAN-JACQUES 01:16:33
91 LOGELIN THIERRY 01:16:34
92 AGOSTINI PAUL-DENIS 01:16:41
93 BESIR--GARBUCCIA SYLVANA 01:16:55
94 VENEM THÉO 01:16:56
95 GUIDICELLI ALEXANDRA 01:17:01
96 DELOUSTAL STEPHANIE 01:17:06
97 ANDRÉ ANGÉLIQUE 01:17:16
98 VERGON JOHANNA 01:17:20
99 CÉLERI PIAZZA STEPHANIE 01:17:59
100 ARNOULT JEAN MAX 01:18:02
101 REDOLFI MARIE 01:18:35
102 NICOLAS SAUVEUR 01:18:38
103 NAUWELAERS MAGALI 01:18:46