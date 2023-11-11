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Plus de 700 coureurs au Trail in Calvi 2.0 : quel succès !


Maria-Serena Volpei-Aliotti le Samedi 11 Novembre 2023 à 20:29

Le 1er numéro de la réédition du Trail in Calvi a rencontré un immense succès ce samedi matin.
Plus de 700 coureurs inscrits aux 3 courses proposées pour ce trail très attendu en cette arrière-saison. Avec plusieurs reconnaissances pour certains, un véritable terrain de jeu connu pour la plupart ou encore un parcours tout juste découvert, les coureurs ont, semble-t-il, réellement apprécié les différents parcours proposés. Et une organisation plus que remarquée pour ce 1er évènement organisé par la jeune association Sportu in Calvi.



Trail in Calvi 2.0 : un énorme succès
Trail in Calvi 2.0 : un énorme succès

 

Il y a 6 ans en arrière, le Trail in Calvi existait déjà. Mais pour une seule édition. " Il y a un an jour pour jour avec Jérôme Sévéon on parlait de notre envie commune de relancer ce trail. On apprend que de son côté Césaire Haller, au même moment a la même idée. En 24h on s’est rencontrés et ça a matché! Un an de travail et d’organisation. On a souhaité taper fort et en faire un gros événement pour que tout le monde soit content! On a mis les moyens" explique Antoine Giudicelli, président de Sportu in Calvi. De gros moyens, récoltés grâce aux différents sponsors qui ont permis de réaliser ce bel événement. " C’est un budget à 50 000€. Nous avons eu les aides de la mairie de Calvi, la Cdc et de nombreux sponsors privés. On avait besoin d’eux. Ils sont là. Et on les remercie". 



Côté courses, les inscriptions ont dépassé toutes les attentes. " Si on nous avait parlé il y a 6 mois de 300 inscriptions, on aurait été très heureux. Aujourd’hui on a dépassé les 700. On a arrêté les inscriptions il y a une dizaine de jours sinon on aurait peut-être dépassé les 1000", continue Antoine. 

De belles têtes d’affiche qui ont participé au trail. " Brice Daubord, qui s’est malheureusement blessé, Anne-Lise Rousset Seguret, meilleure traileuse de France, d’Europe et la 2e internationale. Anthony Quilici, Emmanuelle Moracchini… un très beau plateau sur les 3 formats. 

Un événement créé sur 2 jours. "Le vendredi soir une soirée corse et le samedi soir une soirée sous chapiteau pour que l’événement profite à la ville et ses commerçants" précise-t-il. 

 

3 parcours proposés. 28 kilomètres, un beau dénivelé positif 1200 mètres avec u Capu di a Veta en point culminant. 16 kilomètres, où la presqu’île de Revellata était le véritable centre d’intérêt et 600 mètres de dénivelé positif, et le 10 kilomètres à faire en courant ou en marchant, qui faisait le tour de Notre-Dame de la Serra et 350 mètres de dénivelé positif. 

 

A la course des 28 kilomètres, Anthony Quilici a terminé en 2 heures et 26 minutes, avec près de 10 minutes d’avance sur le deuxième Arthur Joyeux-Bouillon, Jean Pourrat termine 3e. 

 

16 kilomètres, Nicolas Santini (1h16), Serca Léo (1h20) et Julien Paolini (1h21), sont montés sur les 3 premières marches du podium. 

 

Au 10 kilomètres les lauriers étaient pour  Loïc Leonardi (48 minutes), Pepels Niel et Piazza Julie (50 minutes)

 


Un parcours proposé à l’envers sur les 28 kilomètres, apprécié par les coureurs

"C’est un trail ultra roulant. On ne dirait pas, il y a 1300 m de dénivelé, mais on ne les sent pas vraiment, car il faut toujours courir. Le sentier des douaniers, le long de la Revellata c’est superbe. Le paysage est magnifique, on ne s’en lasse jamais. J’ai sincèrement apprécié de faire ce parcours  à l’envers même si c’est vrai que dans une compétition, on déroule et on n’a pas trop le temps de regarder la vue" explique Anthony Quilici , le vainqueur sur les 28 kilomètres. 

 

 


Les classements

28 kilomètres 

1    QUILICI ANTHONY    02:26:03    

2    JOYEUX-BOUILLON ARTHUR    02:34:30    

3    POURRAT JEAN    02:40:19    

4    LEROY GREGORY    02:44:05    

5    HONNART TITOUAN    02:44:28    

6    GUYET JULIEN    02:46:14    

7    RENOUF GWEN-MAEL    02:46:14    

8    BICCHI ANTHONY    02:47:37    

9    LOVATI JOSEPH    02:47:37    

10    BOURGEOIS ALEXANDRE    02:52:22    

11    HOARAU JEAN    02:54:24    

12    HENRY PIERRE    02:57:54    

13    CAPDEVILA PASCAL    02:58:20    

14    ROUSSIGNÉ SÉBASTIEN    02:58:36    

15    ROUSSET-SEGURET ANNE-LISE    03:00:08    

16    MARCOTORCHINO NICOLAS    03:03:01    

17    VOLPEI DAMIEN    03:04:06    

18    GIRARDET CYRIL    03:06:40    

19    LE BRETON FLORIAN    03:06:57    

20    TROCCAZ LOGAN    03:07:32    

21    MORACCHINI EMMANUELLE    03:09:52    

22    BOUSTATIN MORAD    03:10:04    

23    MARTIN BRICE    03:12:39    

24    COMAT GUILLAME    03:12:47    

25    MARIOTTI FABIEN    03:13:14    

26    PANTANACCE CLÉMENT-CÉSAR    03:13:35    

27    FARRUCCI FRANCOIS XAVIER    03:13:48    

28    KOZLOV VLADIMIR    03:14:33    

29    MENEGAT ROMAIN    03:14:58    

30    LUCIANI DOMINIQUE    03:15:01    

31    CHIARI JEAN THOMAS    03:15:14    

32    DUCHANGE DAVID    03:17:18    

33    SCHURTZ NICOLAS    03:18:13    

34    BEC NICOLAS    03:18:21    

35    SAULI SEBASTIEN    03:18:24    

36    GUAITELLA DOMINIQUE    03:19:38    

37    BERNARD THIBAUT    03:20:12    

38    CHAUCHAT SEBASTIEN    03:20:40    

39    DE GIRVAL HENRI    03:21:08    

40    ALIX THIBAUT    03:21:28    

41    DUMAS AMANDINE    03:21:45    

42    AUBIER BENJAMIN    03:22:10    

43    POURCHOT THOMAS    03:22:10    

44    DELAHAYE ELISE    03:24:29    

45    BUERES SOMONAO DIEGO    03:25:35    

46    ROCHE AXEL    03:25:41    

47    CAVEROT MATTHIEU    03:25:59    

48    SOMMA ALAIN    03:26:34    

49    ESTEVES VITOR    03:26:55    

50    HERRSCHER FLORENT    03:28:18    

51    FLOREK LOÏC    03:28:39    

52    PIETRINI SÉBASTIEN    03:28:49    

53    KAUPP FRÉDÉRIC    03:30:11    

54    COUTITI ASSYANH    03:30:34    

55    BEUNAICHE ANTOINE    03:30:40    

56    CIORNEGAL VICTOR    03:31:31    

57    GRAZZINI MAGALI    03:31:52    

58    THOMAS REMI    03:32:16    

59    ALBERTINI CEDRIC    03:32:58    

60    QUÉGUINER SAM    03:33:13    

61    DE LA CHAPELLE CHARLES    03:33:13    

62    LAURELLI JOSEPH    03:33:16    

63    NEGRO SYLVIE    03:33:46    

64    RENARD THOMAS    03:34:20    

65    HAYOT FREDERIC    03:34:29    

66    VANDEWALLE FLORENCE    03:34:35    

67    ALESANDRI CAROLINE    03:34:45    

68    CLAVEL EDMOND    03:34:57    

69    ANGUN KEVIN    03:34:57    

70    BERNARD THIBAUT    03:36:26    

71    LABORDE DANIEL    03:36:45    

72    AGASSE STEEVEN    03:36:57    

73    PALMESANI ÉTIENNE    03:37:28    

74    RENOUF JEAN-GILLES    03:37:50    

75    SANTELLI JEAN NOEL    03:37:50    

76    PAITIER CHRISTOPHE    03:37:51    

77    ESTEVES STEPHANE    03:38:18    

78    AUDUBERT YANNICK    03:38:27    

79    GUEROT DENIS    03:39:32    

80    SANNA PAUL-BAPTISTE    03:41:03    

81    MIASKIEWICZ NICOLAS    03:41:37    

82    DE SAILLY HENRY    03:42:34    

83    HASCOET GREGORI MARIE    03:42:40    

84    GIRARDET VANESSA    03:43:07    

85    BRECQUEVILLE JEREMY    03:44:09    

86    ARIFONT PHILIPPE    03:44:12    

87    LEPERLIER FABIEN    03:44:27    

88    MOREAU STÉPHANE    03:45:10    

89    NUPER THOMAS    03:46:19    

90    FRANCESCHI THOMAS    03:49:00    

91    HUGUENOT GUILLAUME    03:49:37    

92    LABERENNE LOÏC    03:49:52    

93    BEC KARINE    03:50:30    

94    BOURBOUSSON CÉLINE    03:50:30    

95    CORDOBA MARCELO    03:50:33    

96    BOUSTATIN JAMAL    03:51:02    

97    SALVADORI GILBERT    03:51:12    

98    BAHAJI EMILE    03:51:12    

99    GIANNELLI THOMAS    03:52:44    

100    NICOLAS ROUSSET NICOLAS    03:53:09    

101    SCARSELLI ANTHONY    03:53:23    

102    BREHINIER CHRISTOPHE    03:53:28    

103    MARCHAL CHRISTOPHE    03:55:57    

104    POISSON REGIS    03:56:56    

105    SANTOS FLORIAN    03:58:48    

106    MOULLET ERIC    03:59:27    

107    QUESADA NELSON    04:02:41    

108    SINTEFF STÉPHANE    04:02:52    

109    BEANI DARIA    04:03:15    

110    QUEGUINER SÉBASTIEN    04:03:15    

111    SENIL FREDERIC    04:03:15    

112    FANTAUZZI NICOLAS    04:03:15    

113    WASCHEUL RÉMY    04:04:22    

114    GAZZO LOIC    04:04:43    

115    GAFFORI FABIEN    04:05:17    

116    BECERRA ANTHONY    04:06:38    

117    LAHOUZE CAMILLE    04:07:06    

118    DONSIMONI SOPHIE    04:07:15    

119    DE WANGEN VALENTIN    04:07:59    

120    DESANTI MARIE-SOPHIE    04:09:31    

121    VALLAR AURORE    04:09:31    

122    GRAZIANI SEBASTIEN    04:09:31    

123    MARIANI JULIEN    04:09:31    

124    ALBALADEJO CYRILLE    04:09:35    

125    FERRY EMELINE    04:09:51    

126    ROSSI MICKAEL    04:10:18    

127    GAUTHIER CHRISTOPHE    04:10:52    

128    BELLIER MARC    04:11:42    

129    CALISTRI SANDRINE    04:12:12    

130    LEMOIGNE AURELIEN    04:12:51    

131    ROYER MARIE    04:13:48    

132    SOLBES JEAN PAUL    04:13:48    

133    MOUTON GUILLAUME    04:13:48    

134    PEIGNÉ BRICE    04:14:12    

135    GARREAU PIERRE    04:14:21    

136    MONTEIL VANESSA    04:17:22    

137    LEBLANC JORDAN    04:18:12    

138    MARY JEAN    04:18:12    

139    CASSAN AYMERIC    04:19:20    

140    DORÉ FLORIAN    04:20:37    

141    TARRADE YVAN    04:20:38    

142    GALLET BEATRICE    04:21:00    

143    CALDERAN KEVIN    04:23:41    

144    DELBREIL CHRISTOPHE    04:23:56    

145    LUCAS HÉLÈNE    04:24:43    

146    CAICEDO MORENO JORGE    04:27:57    

147    BASTELICA VANESSA    04:28:56    

148    BECO FRANCOIS-JOSEPH    04:36:23    

149    SORIAUX LALLIER SEBASTIEN    04:36:28    

150    PLANTAIN LIONEL    04:36:46    

151    FRANCESCHETTI JEAN MICHEL    04:37:24    

152    TRAMINI PINELLI ANNE LAETITIA    04:39:10    

153    PINELLI JÉRÔME    04:39:10    

154    CASTELLI JEAN    04:40:02    

155    COZ KARINE    04:40:02    

156    LOPES HERVE    04:40:24    

157    TECHER JULIEN    04:40:50    

158    PATRICE ARTHUR    04:43:15    

159    AUBERT DE VINCELLES ARNAUD    04:44:13    

160    DUMONT CYRILLE    04:44:14    

161    ROYER CLAIRE    04:44:42    

162    MAESTRACCI ANTHONY    04:45:04    

163    HOMBERT CARINE    04:53:53    

164    MARIE CAROLINE    04:54:16    

165    MARIE ERIC    04:54:16    

166    CAPRON EMMANUEL    04:54:58    

167    GAILLARD STEFAN    04:59:29    

168    FOUCHÉ LAURE    05:02:32    

    

16 kilomètres   

1    SANTINI NICOLAS    01:16:04

2    SERCA LEO    01:20:13

3    PAOLINI JULIEN    01:21:14

4    DUMONT SÉBASTIEN    01:23:03

5    DESUSINI ALEXANDRE    01:23:22

6    FARAH ALASSAN    01:24:36

7    DANON MAXIME    01:24:44

8    TURUPUNG RIVO    01:27:02

9    LAROQUE DIEGO    01:27:11

10    TESSIER TOMAS    01:27:16

11    VECCHIOLI FABIEN    01:27:26

12    PELLET RÉMY    01:28:05

13    OTTAVI MENAGER MATIS    01:29:08

14    DEVEAUD GAUTHIER    01:29:12

15    NDYADE EMMANUEL    01:29:31

16    GOITINO ANTOINE    01:29:43

17    ALZON VICTOIRE    01:30:53

18    DE CASTRO VIEIRA ROMAIN    01:31:35

19    ZALMAI FAHIM    01:31:44

20    DIDIER JEAN-BENOÎT    01:32:43

21    AGOSTINI PIERRE    01:34:08

22    MATAMOROS CRISTIAN    01:34:55

23    MURATI ANTHONY    01:34:58

24    MARCHETTI SEBASTIEN    01:35:17

25    PERRIER EMRYS    01:35:30

26    GOEPFERT PIERRICK    01:35:51

27    SUBEDI SUMAN    01:36:14

28    MONDANGE RÉMI    01:36:57

29    GARAJA ATHUNG    01:37:06

30    TROST QUENTIN    01:37:58

31    BENET ROMAIN    01:38:17

32    REMEDI AREZKI    01:38:37

33    VESIN ETIENNE    01:38:39

34    SERRE YOAN    01:38:59

35    DOMINICI SEBASTIEN    01:39:35

36    GIORGI WILLIAM    01:39:48

37    DINACIC DENIS    01:40:35

38    SAINT'ANTONI XAVIER    01:41:03

39    MICHEAU EMILIE    01:41:25

40    YOGI BIJAYA    01:41:30

41    SAMARTINI ROMAIN    01:42:08

42    FACUNDES  BRAGA LEONAI    01:42:12

43    PERRIER CAROLINE    01:42:26

44    ANFRIANI JEAN    01:42:44

45    NEVE NICOLAS    01:42:57

46    LOBSTEIN STEPHANE    01:43:01

47    BLIN PHILIPPE    01:43:18

48    CARPENTIER KENZO    01:43:22

49    CAFTAN ION    01:43:23

50    BATSUKH CHINBAT    01:43:37

51    MERMET MARGAUX    01:43:46

52    RICHAUD JEAN FRANCOIS    01:43:57

53    RONCANCIO DANIEL SANTIAGO    01:44:05

54    RATHBEGER RICHARD    01:44:16

55    VALENTI DOMINIQUE    01:44:29

56    COHADE MARIE-LAURE    01:44:32

57    CUTTOLI PASCAL    01:45:18

58    ESPINET JULIE    01:45:51

59    DIDENKO DAVID    01:46:00

60    BUISSON PAUL    01:46:32

61    FAUQUET WILLIAM    01:46:57

62    ALDOBRANDI CHRISTOPHE    01:47:05

63    TANA TAHI    01:47:06

64    LECA FLORIAN    01:47:22

65    RIDA AHMED    01:47:39

66    RIDA MUSTAPHA    01:47:40

67    DEMASI RACHEL    01:47:49

68    CASABIANCA ANTOINE TOUSSAINT    01:48:01

69    MENARD ARNAUD    01:48:24

70    ORTIZ AGUDELO EDISON    01:48:24

71    KAZNOVSKYY OLEKSIY    01:49:10

72    HORCHANI SABER    01:49:18

73    ACQUAVIVA DOMINIQUE    01:49:18

74    FILIPPI PIERRE-JEAN    01:49:46

75    MOREAU PIERRE    01:49:51

76    BIDAULT VANESSA    01:49:53

77    GUISSANI FLORIAN    01:50:01

78    VAN HULLEBUSCH JEREMY    01:50:26

79    TAPIAS OLIVIER    01:50:36

80    LE BRAS MICHEL    01:51:00

81    TRIQUART CLÉMENT    01:51:11

82    GOROSTIS ARNAUD    01:51:17

83    SCOFFIER CHRISTOPHE    01:51:18

84    MANCASTROPPA VERENA    01:51:43

85    CALABIO DELPHINE    01:51:44

86    BEDET AURÉLIEN    01:51:50

87    FRIGARA ANTOINE    01:51:53

88    CANAVA NICOLAS    01:52:11

89    BIAGGI ANTOINE-BAPTISTE    01:52:12

90    GUILLEN ALDO ADAIR    01:52:14

91    ALVES CANDIDO ALLAN    01:52:22

92    LAURÉ CLAIRE    01:52:55

93    KERANTERFF YOANN    01:53:26

94    SAUTTER LOÏC    01:53:46

95    USCIATI PHILIPPE    01:53:56

96    COCHET LAURENT    01:53:58

97    CORBI HERVE    01:54:04

98    MISERAZZI PATRICK    01:54:17

99    RIDA ARDOUAN    01:54:21

100    GODEFROY MORGANE    01:54:25

101    APOSTU MARIAN    01:54:38

102    BARDOT OLIVIER    01:54:48

103    GIRALT OLIVIER    01:54:54

104    HUCHE JUSTINE    01:54:58

105    BUENAS LERIO    01:55:07

106    QUILAQUEO FUENTES JUAN    01:55:09

107    ISTEVEZ SALEZ    01:55:13

108    IMBERT JENNIFER    01:55:16

109    BARTOLI DUMENICU    01:55:39

110    EL BOUZAKRI MOUSTAFA    01:55:43

111    CASTRO JESSICA    01:55:44

112    PELTIER LINDA    01:55:46

113    THOMAS FLORIAN    01:56:16

114    WALLERAND OLIVIER    01:56:43

115    SUTY JEAN MARC    01:56:51

116    FELDEN AXEL    01:57:11

117    ALLARI JEAN ETIENNE    01:57:21

118    GUGLIELMACCI STELLA    01:57:21

119    LE BRUN LAURENT    01:57:37

120    DUMAS LAMBERT    01:57:47

121    RATHBEGER JOHAN    01:57:56

122    MAES JUSTINE    01:57:56

123    POURRAIN HELENA    01:57:56

124    FERNANDES LUCAS    01:57:57

125    MUTINELLI JACKY    01:58:03

126    VESPERINI CAMILLE    01:58:26

127    CHOBELET KARINE    01:58:52

128    LEBERT YOANN    01:59:23

129    LECA FABIEN    01:59:25

130    JOUAN PAULINE    01:59:31

131    BUSSON KORANTIN    01:59:44

132    MANENTI LAURINA    01:59:55

133    ACQUAVIVA SACHA    02:00:10

134    GERA SIMON    02:00:36

135    VARTANIAN MAXIME    02:01:17

136    DELIGNE ROMAIN    02:01:18

137    DUPRAT BÉNÉDICTE    02:01:56

138    LANDMANN RENAUD    02:03:20

139    BIANCHINI ANGE    02:03:28

140    SUSINI LAURENT    02:03:29

141    GUELFUCCI JEAN-LUC    02:03:37

142    LEONARD CEDRIC    02:03:53

143    DIPPE ANTOINE HYPPOLITE    02:03:57

144    ANGELI LUCY    02:04:03

145    LEONETTI ALEXANDRA    02:04:25

146    LARROQUE NINO    02:04:35

147    HARO LOUISE ANNE    02:04:40

148    COSTA JEAN PIERRE    02:04:51

149    MARTINE VERO JEAN PASCAL    02:05:06

150    GARNIER BASTIEN    02:05:22

151    POLI MARION    02:05:33

152    BICCHIERAY JEAN FRANCOIS    02:06:48

153    COURANT LÉA    02:06:59

154    PHILIPP JEAN MARIE    02:07:44

155    DEFOY FABRICE    02:07:54

156    ANDREIEFF JEROME    02:07:59

157    WALTER ADRIEN    02:08:39

158    KOUZMINE-KARAVAIEFF LUCILE    02:08:41

159    MUZY SYLVIE    02:08:49

160    VALENTINI AURORE    02:09:36

161    BALDYGA SEBASTIEN    02:10:01

162    IOP AURIANE    02:10:10

163    GASPARI LUCIE    02:10:13

164    TOUROV ALESYA    02:10:17

165    GIUFFINI ALESSANDRO    02:10:31

166    HAZA ELODIE    02:10:36

167    PASQUINI JEAN-PIERRE    02:10:57

168    CASU IDALINE    02:11:17

169    POLIDORI JULIEN    02:11:22

170    ADAMS LAURENT    02:13:05

171    SASSE LAURA    02:13:12

172    BOUTON CHRISTOPHE    02:13:42

173    MARTINEZ CHRISTINE    02:13:42

174    BOUSTATIN KHADIJA    02:13:59

175    PHILIPP MARIE PIERRE    02:15:01

176    DIAWARA SARAH    02:15:03

177    LACROUX-BIONDI CAROLE    02:15:13

178    PONTET SALOME    02:15:45

179    GONDOIN PAUL-ANTOINE    02:15:48

180    GRAZIANI FRED    02:16:11

181    GAZZOTTI CLAIRE    02:16:26

182    GAUTIER NADEGE    02:16:37

183    FENNINGER CHARLOTTE    02:16:39

184    MAHE SYLVIANE    02:16:40

185    LENISA QUENTIN    02:16:43

186    ORSI MATHILDE    02:17:23

187    DEVAUTOUR VÉRONIQUE    02:17:38

188    BOSSERT VICTORINE    02:18:47

189    PINELLI MELISSA    02:19:09

190    ALFONSI ANNE    02:19:11

191    COQUELIN JEAN-MICHEL    02:19:36

192    ROUSSET LAURENT    02:19:36

193    FRADIN OLIVIER    02:19:38

194    BERTACCHE ILENIA    02:19:48

195    MOUSSON ANAIS    02:19:49

196    THILL CAROLINE    02:19:49

197    MOCELLIN LAURENT    02:19:55

198    JOSSE ÉMILIE    02:19:59

199    VACHET STEPHANE    02:20:18

200    LUCIANI BASTIEN    02:21:00

201    BOULANGER HÉLÈNE    02:21:32

202    DELOUIS HERVÉ    02:21:33

203    PHILIPP NICOLAS    02:21:36

204    PROBST MANON    02:22:54

205    MARCHI KELLY    02:22:58

206    PHILIPPE MORGANE    02:23:46

207    ACQUAVIVA JEAN-THOMAS    02:25:02

208    GUENON TONY    02:26:57

209    SANTONI MARIE    02:27:23

210    FRAREGA MELISSA    02:29:14

211    AMBROSI NADINE    02:29:35

212    NANNUCCI DUMÈ    02:29:35

213    PIRCHER JULIE    02:30:25

214    BATTISTA JESSICA    02:31:20

215    VIGNE CAROLE    02:31:27

216    SARNETTE LAURE    02:32:07

217    BOUQUEREAU SANDRINE    02:32:30

218    MIRY SOPHIE    02:32:59

219    CHANRION BAPTISTE    02:33:14

220    BONARDI SÉBASTIEN    02:33:14

221    RAMSDAM DANIEL    02:34:16

222    ALLEGRINI PAULINE    02:35:03

223    LECOMTE SOPHIE    02:35:03

224    PICAULT VIRGINIE    02:35:08

225    MIRY SIMON    02:35:34

226    IGNACE CHRISTELLE    02:35:43

227    BUGIS MARIANNE    02:37:19

228    BARTHABURU NATHALIE    02:37:21

229    RIT OLIVIER    02:37:29

230    DUBOS JULINE    02:39:32

231    DUBOS HERVE    02:39:33

232    QUILICHINI FRANCK    02:39:55

233    MAGOT NATALIE    02:42:29

234    DIANI CATHERINE    02:43:58

235    PATACCHINI FRANCOIS    02:43:58

236    CAMPODONICO CATHY    02:45:37

237    VILLEMAGNE BETTY    02:49:31

238    SOLDATI MURIEL    02:51:11

239    GERVILLE-RÉACHE ASTRID    02:52:43

240    RIEU-CICCOLI SÉBASTIEN    02:53:42

241    LECCIA PIERRE    02:58:37

242    LECCIA HELENE    02:58:37

243    TRABA AURELIE    03:05:5

 

10 kilomètres

1    LEONARDI LOIC 00:48:15    

2    PEPELS NIEK    00:50:07    

3    PIAZZA JULIEN    00:50:11    

4    ZUCCARELLI PIERRE    00:50:38    

5    COLOMBINI JEREMY    00:50:53    

6    GATTI JEAN-ANTOINE    00:51:42    

7    KHEMAISSIA NABIL    00:51:55    

8    GUIDI FRANCK    00:51:56    

9    DEVOS MAËLYS    00:52:17    

10    LEVRAT THIBAUD    00:52:29    

11    MICAELLI MATTEU    00:52:33    

12    MULAS OBERTI MARC-ANTOINE    00:52:46    

13    MARICHARD LÉO    00:53:15    

14    DANIELOU MARIN    00:53:21    

15    BULTET NICOLAS    00:54:28    

16    WALGENWITZ JEAN    00:54:36    

17    BAHI RATIB    00:54:58    

18    TOMEI JULIEN    00:55:00    

19    GRAZI ALEXANDRE    00:55:45    

20    DANON CLÉMENT    00:56:08    

21    ANTONI PAUL    00:56:29    

22    RIDA MAROUANE    00:57:10    

23    BATSIKADZE GIORGI    00:57:46    

24    RAFFE BAPTISTE    00:57:49    

25    UGARTE FLORES ALCIDES    00:58:14    

26    ALMEIDA ANDERSON    00:58:41    

27    TENOUX AUGUSTIN    00:58:58    

28    OLARIO SIMON    00:59:41    

29    DORY TOM    00:59:53    

30    BACHO BALJIT    00:59:55    

31    DELAVEAU MAXIME    01:00:03    

32    VOLPEI FREDERIK    01:00:12    

33    HALLYDAY WILLEM    01:01:02    

34    DIANI EMMANUEL    01:01:07    

35    ANTONI JEAN MICHEL    01:03:27    

36    BOUCHAFRA HAKIM    01:03:44    

37    SAULI FABIEN    01:04:12    

38    COSTA JEAN NOEL    01:04:23    

39    CRUCIANI GABRIEL    01:04:38    

40    SANSON LAURENT    01:05:00    

41    TORRE STEFANU    01:05:32    

42    DUPIN BAPTISTE    01:05:51    

43    DIRUIT CHRISTINE    01:05:51    

44    GARBAY GUILLAUME    01:05:55    

45    ROLLIN CECILIA    01:06:13    

46    LOAIZA JAVIER    01:06:20    

47    FALLENI CORENTIN    01:06:26    

48    FRANCESCHI SABRINA    01:06:28    

49    VARTANIAN ROMAIN    01:06:39    

50    BOURDON PHILIPPE    01:06:54    

51    CHAILLOL MAINETTI ALEXIS    01:08:02    

52    DELLA MAGGIORA LUDOVIC    01:08:34    

53    FRAVAL JEREMY    01:09:25    

54    FAUJANET BAPTISTE    01:09:42    

55    MORISSE FRANÇOIS    01:09:49    

56    MATTEI SANDRA    01:09:51    

57    AUDUBERT CHRISTELLE    01:10:02    

58    DELISLE LOUIS    01:10:08    

59    VITTORI JEAN    01:10:40    

60    CATOGNI PHILIPPE    01:10:42    

61    COMPRA FERNANDEZ DHORLY    01:10:52    

62    FOURNIER ELODIE    01:10:53    

63    GOJON MÉLISSA    01:10:57    

64    WIEZLAK JENNIFER    01:11:00    

65    CLAMENS MANON    01:11:47    

66    TIBONI KARINE    01:12:15    

67    DIDDENS ARMAND    01:12:55    

68    PIEARGNOLI JEAN PIERRE    01:12:55    

69    CIABRINI ELEA    01:12:55    

70    MERCURI PIERRE    01:13:32    

71    PICARD NICOLAS    01:13:32    

72    LOPEZ CAROLINE    01:14:09    

73    VIVEM JEREMY    01:14:22    

74    DECOMBIS LÉA    01:14:26    

75    POLI ANTOINE    01:14:34    

76    CORALIE GOURDIKIAN    01:14:35    

77    CASELLI ÉMELINE    01:14:44    

78    MARTIN-COCHER VIRGINIE    01:14:45    

79    LECCIA THOMAS    01:14:46    

80    MARRAS DIMITRI    01:15:02    

81    LE BORGNE MANON    01:15:10    

82    LIETARD LOUIS    01:15:12    

83    ACQUAVIVA SERENA    01:15:13    

84    GRAZIANI EVANE    01:15:31    

85    ACQUAVIVA LAETIZIA    01:15:39    

86    GUILLEMOT RÉGIS    01:16:02    

87    CALVET SEBASTIEN    01:16:06    

88    HOOFMANN ELISE    01:16:07    

89    DOMINGUEZ LUCIE    01:16:30    

90    MOREAU JEAN-JACQUES    01:16:33    

91    LOGELIN THIERRY    01:16:34    

92    AGOSTINI PAUL-DENIS    01:16:41    

93    BESIR--GARBUCCIA SYLVANA    01:16:55    

94    VENEM THÉO    01:16:56    

95    GUIDICELLI ALEXANDRA    01:17:01    

96    DELOUSTAL STEPHANIE    01:17:06    

97    ANDRÉ ANGÉLIQUE    01:17:16    

98    VERGON JOHANNA    01:17:20    

99    CÉLERI PIAZZA STEPHANIE    01:17:59    

100    ARNOULT JEAN MAX    01:18:02    

101    REDOLFI MARIE    01:18:35    

102    NICOLAS SAUVEUR    01:18:38    

103    NAUWELAERS MAGALI    01:18:46    






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