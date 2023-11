Plus de 700 coureurs au Trail in Calvi 2.0 : quel succès !

Il y a 6 ans en arrière, le Trail in Calvi existait déjà. Mais pour une seule édition. " Il y a un an jour pour jour avec Jérôme Sévéon on parlait de notre envie commune de relancer ce trail. On apprend que de son côté Césaire Haller, au même moment a la même idée. En 24h on s’est rencontrés et ça a matché! Un an de travail et d’organisation. On a souhaité taper fort et en faire un gros événement pour que tout le monde soit content! On a mis les moyens" explique Antoine Giudicelli, président de Sportu in Calvi. De gros moyens, récoltés grâce aux différents sponsors qui ont permis de réaliser ce bel événement. " C’est un budget à 50 000€. Nous avons eu les aides de la mairie de Calvi, la Cdc et de nombreux sponsors privés. On avait besoin d’eux. Ils sont là. Et on les remercie".







Côté courses, les inscriptions ont dépassé toutes les attentes. " Si on nous avait parlé il y a 6 mois de 300 inscriptions, on aurait été très heureux. Aujourd’hui on a dépassé les 700. On a arrêté les inscriptions il y a une dizaine de jours sinon on aurait peut-être dépassé les 1000", continue Antoine.



De belles têtes d’affiche qui ont participé au trail. " Brice Daubord, qui s’est malheureusement blessé, Anne-Lise Rousset Seguret, meilleure traileuse de France, d’Europe et la 2e internationale. Anthony Quilici, Emmanuelle Moracchini… un très beau plateau sur les 3 formats.



Un événement créé sur 2 jours. "Le vendredi soir une soirée corse et le samedi soir une soirée sous chapiteau pour que l’événement profite à la ville et ses commerçants" précise-t-il.







3 parcours proposés. 28 kilomètres, un beau dénivelé positif 1200 mètres avec u Capu di a Veta en point culminant. 16 kilomètres, où la presqu’île de Revellata était le véritable centre d’intérêt et 600 mètres de dénivelé positif, et le 10 kilomètres à faire en courant ou en marchant, qui faisait le tour de Notre-Dame de la Serra et 350 mètres de dénivelé positif.







A la course des 28 kilomètres, Anthony Quilici a terminé en 2 heures et 26 minutes, avec près de 10 minutes d’avance sur le deuxième Arthur Joyeux-Bouillon, Jean Pourrat termine 3e.







16 kilomètres, Nicolas Santini (1h16), Serca Léo (1h20) et Julien Paolini (1h21), sont montés sur les 3 premières marches du podium.







Au 10 kilomètres les lauriers étaient pour Loïc Leonardi (48 minutes), Pepels Niel et Piazza Julie (50 minutes)









Un parcours proposé à l’envers sur les 28 kilomètres, apprécié par les coureurs



"C’est un trail ultra roulant. On ne dirait pas, il y a 1300 m de dénivelé, mais on ne les sent pas vraiment, car il faut toujours courir. Le sentier des douaniers, le long de la Revellata c’est superbe. Le paysage est magnifique, on ne s’en lasse jamais. J’ai sincèrement apprécié de faire ce parcours à l’envers même si c’est vrai que dans une compétition, on déroule et on n’a pas trop le temps de regarder la vue" explique Anthony Quilici , le vainqueur sur les 28 kilomètres.