Plus de 27 tonnes de déchets à récupérer dans les fonds marins du Cap Corse et de l'Agriate

En 2022, la deuxième édition de cette opération est en cours de réalisation depuis le 1er juin avec les équipes du Parc naturel marin et du service des Phares et balises. Et le score risque d’être encore plus élevé. « Près de 27 tonnes de corps morts et de macrodéchets ont été localisées sur les cinq secteurs prioritaires cette année », indique Aurélie Essartier, chargée de mission au sein du Parc naturel marin. Sept d’entre eux ont déjà été sortis de l’eau par les équipes du parc. Une fois retirés des fonds, les éléments sont déchargés sur les quais et pris en charge par des entreprises spécialisées pour être recyclés et valorisés.Tous ont pu être détectés grâce à des plongées en apnée réalisées par une société française spécialisée. « Mais pour le moment, seul cinq des quinze secteurs prévus ont été prospectés », confie Aurélie Essartier. Tous appartiennent à huit communes du Cap Corse : Meria, Luri, Cagnanu, Pietra Corbara, Siscu, Santa Maria di Lota, San Martinu di Lota et Ville di Pietrabugnu.