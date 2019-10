Plus de 200 personnes mobilisées à Calvi "contre le cancer du sein"

Après le succès de la Marche Bleue en faveur des seniors organisée hier au départ du Clos Colombu par le CCAS de Lumio, en collaboration avec celui de Montegrossu (voir par ailleurs), c'était ce dimanche un nouveau rendez-vous qui attendait les marcheurs, invités par la section Calvi-Balagne de la Ligue Contre le Cancer à participer cette fois à la Marche Rose, dans le cadre du mois de sensibilisation au Cancer du Sein.

Dès 9 heures ce matin, à l'amphithéâtre du port de plaisance de Calvi, la foule commençait à se presser en direction du stand tenu par les bénévoles de la LCC pour s'inscrire à cette marche familiale ouverte à tous.

Tee-shirt roses, ballons de la même couleur avec cette simple phrase "Je me Ligue contre le cancer", et divers gadgets étaient proposés par ces charmantes Dames dont on ne louera jamais assez leur implication.

La président de la section Calvi-Balagne de la Ligue Contre le Cancer affichait un immense sourire de satisfaction: " C'est incroyable, nous avons du faire face dès l'ouverture à un nombre incroyable de personnes qui voulaient s'inscrire ou tout simplement faire un don" devait-elle commenter avant de prendre quelques minutes avant le départ à nouveau la parole:

" La campagne "Octobre Rose" est chaque année un rendez-vous de mobilisation nationale.

Si aujourd'hui nous sommes tous mobilisés "contre le cancer du sein" c'est pour rappeler l'importance du dépistage. Un dépistage précoce permet en effet, non seulement d'accroître des chances de guérison mais aussi de diminuer l'agression des traitements de manière très importante.

C'est pourquoi la Ligue Contre le Cancer se mobilise chaque année durant ce mois d'octobre pour rappeler que la prévention et le dépistage organisé du cancer du sein sont les moyens les plus efficaces pour faire reculer la maladie, surtout lorsqu'on sait que le cancer du sein est hélas le plus fréquent chez la femme.

9 cancers sur 10 peuvent êtres guéris par un dépistage.

Le départ de cette marche va être donné par Jean-Louis Delpoux, 1er adjoint au maire, conseiller territorial, pour rejoindre le promontoire de Notre-Dame de-la-Serra par la route.

Un autocar suivra cette marche.

Un deuxième accès au site de la Serra est également proposé par le chemin Donatéo (EDF). Celui-ci est réservé à des marcheurs confirmés.

Nous nous retrouverons tous ensemble pour partager un moment de convivialité. Avant de vous adresser à tous un grand merci je tenais à vous préciser que les bénéfices réalisés à l'occasion de cette marche seront intégralement reversés par le Comité de Haute-Corse pour des actions ciblées de lutte contre le cancer du sein".

Un ballon rose à ,la main, symbole de cette marche, Jean-Louis Delpoux avec à ses côtés la présidente Jeannine Maraninchi, Marie Luciani, Sylvie Bereni, Didier Bicchieray, Jean-Michel Nobili, adjoints au maire de Calvi, Hélène Astolfi, Laetitia Paquet-Plaiter, François-Xavier Acquaviva, conseillers municipaux, représentants d'associations et autres coupait le ruban et libérait les marcheurs qui sous la protection de la Police Municipale prenaient la direction de ND La Serra.

A l'heure du bilan, Jeannine Maraninchi informait que la participation avait été de 240 personnes et que les bénéfices réalisés étaient de l'ordre de 3000€.

Un magnifique Spuntinu devait clore cette manifestation.