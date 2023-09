Plus de 12 000 personnes attendues à la fête du Sport à Bastia

La place Saint-Nicolas de Bastia s'apprête à accueillir la Fête du Sport 2023. Prévue pour le samedi 9 et le dimanche 10, cette édition réunira plus d'une centaine d'associations sportives offrant ainsi au public une impressionnante variété de disciplines pratiquées dans les 5 communes de la CAB. "La Fête du Sport est un événement incontournable pour la CAB", déclare fièrement Louis Pozzo di Borgo, le président de l'institution. "C'est tout simplement la rentrée sportive, une vitrine pour la centaine de clubs et associations de notre territoire." souligne Louis Pozzo di Borgo, président de l’institution. "C’est tout simplement la rentrée sportive, une vitrine pour la centaine de clubs et associations de notre territoire. Chaque année cette manifestation draine environ 12 000 personnes sur la place ".



En effet, la CAB compte plus de 180 clubs sportifs, bénéficiant d'une enveloppe annuelle de 350 000 €, ainsi que de 60 000 heures de créneaux d'utilisation gratuite de diverses infrastructures. "C’est une politique onéreuse mais on l’assume. détaille le président. Cette Fête du Sport relève d’une volonté politique globale qui est de promouvoir la pratique sportive sous toutes ses formes et offrir un véritable tremplin aux clubs et associations. Chaque année elle permet en effet aux clubs de gagner jusqu’à 30% de licenciés."



"Tirer les jeunes vers le haut"

Cette année, la CAB a choisi de mettre en avant les sports de combat en nommant Francesca-Maria Franceschi et Hugo Boigeol comme marraine et parrain de l'événement, deux athlètes exceptionnels qui inspirent la nouvelle génération à atteindre de nouveaux sommets dans le monde du sport. Pour Louis Pozzo di Borgo, "Les sports de combat sont vecteurs d’éducation. Ils tirent les jeunes par le haut. La CAB compte une vingtaine d’associations qui pratiquent des sports de combat et art martiaux, ce qui représente environ 1 500 licenciés."

Francesca-Maria Franceschi, originaire de Bastia, est une sportive de haut niveau dans le domaine du Taekwondo. Formée au Centre Taekwondo de Bastia sous la tutelle d'Olivier Santarelli, cette talentueuse jeune femme de 21 ans a déjà un palmarès impressionnant.

Hugo Boigeol, âgé de 21 ans, est lui aussi un nom bien connu dans le monde du sport. Formé à l'école KTP MMA Scola par son père Fred à Furiani, il a fait sensation grâce à ses performances en MMA, le plaçant en tête du classement de la MMA LEAGUE. Ses réalisations sportives sont également remarquables.