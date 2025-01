Plus d’un million d’euros récoltés pour la venue du pape François à Ajaccio

Plus d’un million d’euros. C’est la somme récoltée par le diocèse d’Ajaccio pour la venue du pape François en Corse le 15 décembre dernier. Un véritable “élan de générosité”, selon l'abbé Frédéric Constant, vicaire général de l’Église de Corse. “Nous avons eu des dons de tous les secteurs, et de tous les corps de métiers”, explique-t-il. “Que ce soit des entrepreneurs, des directeurs de grandes surfaces, des médecins… De nombreuses personnes ont fait des dons à cette occasion.” Et concernant les montants : “Cela va de 3 euros à plus de 10 000 euros.”





Ces dons ont permis à l’Église de Corse de financer une partie du déplacement du souverain pontife. “Nous avons pris en charge une partie de la sécurité et de la déambulation du pape François dans les rues d’Ajaccio”, précise l'abbé Frédéric Constant. “L’Église a également financé l’aménagement du Casone et de la place Miot, mais aussi la partie publicitaire et audiovisuelle, avec l’installation d’écrans géants dans toute la ville.” Le vicaire général précise que le diocèse d’Ajaccio a reçu une aide financière “de la Collectivité de Corse et de la mairie”. “L’État a quant à lui financé une grande partie de la sécurité, notamment avec la mise en place de barrières, mais aussi la présence des forces de l’ordre.”