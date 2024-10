Plus d'un million d’euros pour soutenir les communes de Corse touchées par les intempéries

Le mardi 1er octobre 2024, le Conseil exécutif de Corse a adopté une nouvelle enveloppe financière d'un montant de 1 067 817 euros pour soutenir les communes sinistrées par des intempéries et des incendies. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du règlement des aides « Territorii, pieve è paesi vivi », mis en place en 2019, et vise à apporter un soutien efficace face aux conséquences de phénomènes climatiques de plus en plus fréquents.



Ce fonds, baptisé « Timpurali è focu », se distingue par sa capacité à répondre rapidement aux situations critiques. Il intervient notamment dans des territoires touchés par des dégâts liés à des tempêtes ou des incendies, même dans les cas où les dommages ne sont pas couverts par les assurances. D’un montant de 1 067 817 euros, cette enveloppe s'ajoute à une première mobilisation de 429 322 euros réalisée en juin 2024. Ainsi, la Collectivité de Corse a déjà mobilisé 1,5 million d'euros pour l'année 2024 afin d'atténuer les dégâts causés par des événements climatiques de plus en plus fréquents et destructeurs. Ces derniers incluent la tempête du 18 août 2022, qui a fait cinq morts sur l’île, ainsi que la tempête Ciaran en 2023. « Ce fonds “Timpurali è focu”, création unique en son genre, a permis de répondre rapidement et avec efficacité à des situations critiques, en intervenant en faveur de territoires touchés par des dégâts liés à des tempêtes ou des incendies, y compris ceux non indemnisés par les assurances », a précisé le Conseil exécutif.



Les subventions peuvent atteindre 50 % du coût total des travaux, permettant ainsi la réparation des routes, des ponts et des réseaux d’eau et d’assainissement. Sur les douze subventions attribuées, huit concernent les dommages causés par les tempêtes Ciaran et Domingos de novembre 2023. Le Conseil exécutif a assuré sa réactivité « dans les territoires les plus touchés, le secteur d’Ota-Portu et le cortenais, et avait pris des engagements forts ».



Parallèlement, l’Office de l’Environnement de la Corse a soutenu cinq pêcheurs professionnels sinistrés, couvrant des pertes à hauteur de 142 800 €, sans l’intervention de l’État. Dans la vallée de la Restonica, la Collectivité de Corse a mis en place un service de navette pendant la période estivale pour un coût global de 510 000 €, contribuant à la relance de l’activité économique.