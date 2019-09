« Plus belle la ville à Ajaccio » avec France Alzheimer Corse samedi 28 septembre

Par ailleurs, un pins a été créé. Il s’agit d’un symbole qui permet aux personnes malades et aux aidants d’identifier les personnes qui les accueillent volontiers et peuvent les aider en faisant preuve de compréhension. Le porter peut donc redonner un peu de confiance et de bien être aux familles. Une chose importante lorsqu’on sait que l’isolement favorise la dégradation.

Dans quelques jours, Laurent Marcangeli, maire d’Ajaccio viendra signer la "charte ville aidante" à l’occasion de la journée mondiale Alzheimer en inaugurant le « village Alzheimer », une manifestation organisée par l’association et l’ensemble de ces soutiens et bénévoles le samedi 28 septembre sur la place du Diamant. Parrain de l’événement, Laurent Kerusore, acteur de la série « Plus belle La Vie » sera présent afin de défendre la cause des malades et de rencontrer ses fans ajacciens. Autre personnalité aux côtés de l’association, Jean-Jules Miniconi sera l’ambassadeur de France Alzheimer Corse. Ce président de l’amicale des anciens du GFCA s’est exprimé avec émotion lors de la présentation des projets à venir. « Lorsque nous organisons des rencontres, c’est pour célébrer la mémoire de nos sportifs qui ont fait vibrer les stades. Aujourd’hui, c’est la mémoire de nos anciens, de nos familles que nous essayons de préserver. Ils nous faut aider ces personnes qui ont construit des vies, et qu’il ne faut pas laisser seules. Pour cela, bien sûr il faut des moyens financiers. Outre la charte proposée aux communes quelques soient leur taille, nous recevrons en mai prochain le variétés club de France pour une rencontre avec des joueurs tels que Blanc, Tigana, Deschamps, Platini, etc. Ils joueront contre une sélection corse. Nous sommes tous en ordre de marche pour dire aux personnes qui souffrent qu’elles ne sont pas seules ».

Effectivement, que ce soit pour la journée de samedi ou toute l’année de nombreuses associations ont répondu présentes comme U Liamu en chœur, le Corsican Country Club, Corsica Sida, Danses Kaliisté, Centu Pezzi, et bien d’autres.



Des actions concrètes

Le Lions Club soutient également les malades avec une boite « Lions SOS ». Cette boite contient un autocollant à placer sur la porte d’entrée à l’intérieur permettant aux secours en cas d’intervention d’identifier que la personne détient une box. Cette dernière est à placer dans le réfrigérateur. A l’intérieur, elle contient une fiche avec tous les renseignements médicaux. Cela permet aux familles de personnes déficientes de laisser les informations cruciales pour les médecins en cas de besoin.

Par ailleurs, ces jours-ci, Marie José Joly et Jean-Jules Miniconi ont rencontré les services de gendarmerie qui viendront lors de la journée mondiale faire une démonstration de recherche avec des chiens. La gendarmerie a donné, en outre, deux conseils importants. Si une personne atteinte d’Alzheimer ne rentre pas à la maison à l’heure, il ne faut pas attendre, les premières heures sont décisives. Autre mesure à ne pas prendre à la légère. Fermer la chambre de la personne perdue afin d’éviter trop de passages pour que les chiens puissent identifier l’odeur de la personne uniquement.

Des conseils et actions qui seront rappelés lors de cette journée qui sera festive tout de même afin de réunir le maximum de personnes possibles pour la bonne cause. Danse, théâtre, musique, animation, maquillage pour les enfants, etc. Bref, une journée de partage pour ne pas oublier nos anciens qui sont et resteront les piliers et les mémoires de nos familles.