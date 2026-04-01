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Plateau de Santa Chjara de Rutali : 5 morts dans le crash de Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité civile le 25 avril 2009


La rédaction le Samedi 25 Avril 2026 à 12:35

Le 25 avril 2009 reste une date gravée dans la mémoire collective. Ce jour-là, l’hélicoptère de la Sécurité civile, le Dragon 2B, s’effaçait brutalement des écrans radars alors qu’il survolait le défilé du Lancone. Dans un ciel déchaîné, balayé par le vent, noyé sous la pluie et avalé par un brouillard épais, le pire s’est produit. L’appareil s’est abîmé, emportant avec lui cinq vies.



Sur le plateau de Santa Chjara, cette œuvre représentant cinq oiseaux figés dans leur envol, symbole bouleversant de vies interrompues trop tôt, rappelle le drame qui s'est joué ici il y a 17 ans
Sur le plateau de Santa Chjara, cette œuvre représentant cinq oiseaux figés dans leur envol, symbole bouleversant de vies interrompues trop tôt, rappelle le drame qui s'est joué ici il y a 17 ans
Cinq destins fauchés en plein élan : le pilote Philippe Métais, le copilote Michel Lopez-Guia, le médecin urgentiste, le Dr Michèle Salmon, Justine Gressler, et son tout jeune fils Léo Toucheboeuf, à peine venu au monde. Un drame d’une violence inouïe, qui a bouleversé le Nebbiu tout entier, et plus profondément encore le village de Rutali, où l’épave du Dragon 2B a été retrouvée dans la nuit, entre le 25 et le 26 avril.

Depuis, le souvenir ne s’est jamais éteint. Il vit dans les cœurs, dans les regards, dans le silence de ceux qui n’oublient pas. L’association A Mimoria di Dragon 2B s’est donnée pour mission de faire vivre cette mémoire, avec dignité et fidélité.

Sur le plateau de Santa Chjara, là où tout s’est arrêté, une stèle a été érigée. D’abord une croix, puis cette œuvre façonnée par Étienne, sculpteur de l’île de Ré : cinq oiseaux figés dans leur envol, symbole bouleversant de vies interrompues trop tôt. Une œuvre rendue possible grâce à la générosité de nombreux donateurs, au soutien de l’association et à l’engagement de la municipalité de Rutali.

Chaque année, en ce lieu chargé d’émotion, une cérémonie rassemble celles et ceux qui refusent l’oubli. Un moment de recueillement sincère, suspendu dans le temps, pour honorer la mémoire de Philippe Métais, Michel Lopez-Guia, Michèle Salmon, Justine Gressler et du petit Léo Toucheboeuf.
En ce jour anniversaire, les pensées se sont tournées vers eux, avec respect, avec douleur, mais surtout avec une fidélité intacte. Parce qu’on n’oublie pas. Jamais.
Comme on l'a fait ce samedi matin sur le plateau de Santa Chjara où l'émotion a encore longtemps plané en présence de Hyacinthe Vanni, président du conseil d’administration du SIS 2B, de Pierre PierI, directeur du SIS 2B, de Dominique Maroselli, maire de Rutali et de Fabrice Maillet, chef de la base Dragon 2B de la Haute-Corse et des parents des victimes à l'heure où Dragon B est venu saluer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie ici.

La vidéo de Hervé Tusoli





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