Piogiula : La nouvelle cloche Santa Marta baptisée

Le 7 octobre dernier, l’église de Piogiula a accueilli la nouvelle cloche, baptisée Santa Marta, lors d'une cérémonie officielle présidée par le Cardinal François Bustillo. Une occasion qui a rassemblé la communauté dans une atmosphère de convivialité et de tradition.



La cérémonie a débuté par une messe solennelle en présence de nombreux habitants de la région, ainsi que de Cécile Colombani et Santu Massiani, les parrains et marraines de la nouvelle cloche. Le maire de Piogiula, Antone Casanova, a ouvert la célébration en évoquant l’historique des cloches du village. "En 2002, une des cloches de notre clocher tombe et se casse. Et cette cloche tintait la note Si, pour un accord historique, La, Si, Do#. En remplacement, nous en avions une qui sonnait en Ré#. Mais après nos erreurs, nous devons aller de l’avant. Car c’était une erreur que de faire un Ré#. Aujourd’hui, nous n’oublions pas notre patrimoine, notre art campanaire et ce fameux accord, le La, Si, Do#," a-t-il déclaré, mettant en avant l'importance de la restauration de cet héritage musical.



L'événement a attiré une foule compacte, témoignant de l'attachement des habitants à leur église et à leurs traditions. Cécile Colombani et Santu Massiani, choisis pour leur engagement envers leur communauté, ont reçu une attention particulière. "C’est une filleule aussi riche qu’une petite fille et que nous accompagnons aussi. Là, nous sommes dans une situation où l’enfant ne parle pas simplement pour lui. C’est un enfant qui parle à tout le monde," a expliqué Santu Massiani, ému par la portée symbolique de ce moment.



L’inscription gravée sur la cloche, "A mo voce à prò di tutti," résume l’esprit de cette célébration. "Ma voix sera au bénéfice de tous. Et chaque fois que la cloche va sonner, ces paroles vont résonner. Et même si certains ne les comprendront pas, ils les entendront car elles sont le symbole de la fonction réelle de l’église. Celle qui donne cette parole à la fois de conduite de vie et de réconfort," a ajouté Santu Massiani.



Le Cardinal Bustillo a conclu la cérémonie par une réflexion sur le rôle des cloches dans la vie communautaire. "C’est une joie d’être ici dans ce village de Piogiula qui est un village vivant. Et la bénédiction d’une cloche, c’est un moment qui n’est pas banal. C’est un moment symbolique car la cloche a une mission spirituelle. Elle appelle, elle parle, elle rassemble. Il y avait beaucoup de monde aujourd’hui, on voit que ces personnes ne sont pas indifférentes à la vie du village. L’église doit continuer de perpétuer les traditions," a-t-il affirmé.



À l’issue de la messe, la municipalité a invité les participants à une grande fête, célébrant ensemble la bénédiction de cette nouvelle cloche qui, à l’avenir, sonnera pour tous les moments de la vie dans la commune. Ce baptême de la cloche Santa Marta marque ainsi un nouveau chapitre pour Piogiula, unissant les générations autour d'une tradition qui perdure.