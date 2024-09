Pietrosella devient une “ville aidante” pour les malades d'Alzheimer

Lors de la Journée Mondiale d'Alzheimer, le 21 septembre dernier, Pietrosella a reçu le label de "ville aidante" décerné par l'association France Alzheimer Corse. Fondée en 2007 par Marie-Josée Joly et le docteur Jean-Marc Cresp, l’antenne Corse de l’association, soutenue par de nombreuses familles, s’engage à venir en aide aux 5 000 malades de l'île, un chiffre significativement plus élevé que dans le reste de la France. Composée de bénévoles formés aux défis posés par la maladie, l’association joue un rôle crucial dans la communauté.



C'est lors d'un événement festif, comprenant un loto, que Jean-Baptiste Luccioni, maire de Pietrosella, a reçu le label des mains de la présidente de l'association, Marie Josée Joly. “Ce loto était destiné à récolter des fonds, mais surtout à donner de la visibilité à l’association et à ses actions, et à recruter de nouveaux bénévoles,” explique Nathalie Frigara, adjointe au maire chargée de la proximité et du cadre de vie. Elle ajoute que “ce label est une reconnaissance des actions menées par la commune depuis des années,” soulignant l’importance des ateliers organisés tout au long de l’année pour favoriser les rencontres entre les habitants.



Parmi les initiatives déjà en place, le marché d'été de l’Isolella et divers ateliers de lecture, de tricot et de diététique contribuent à dynamiser la vie sociale de Pietrosella. “Il y a de plus en plus de personnes seules, et pour elles, ce n'est pas seulement un problème budgétaire, mais aussi de solitude,” note l'élue.



Des études ont montré que la solitude et l’isolement social peuvent exacerber la maladie d'Alzheimer. En réponse, la commune a décidé d’instaurer des ateliers visant à soutenir à la fois les malades et les aidants. “Organiser des ateliers pour aider les aidants, c'est essentiel. Pour qu'ils puissent soutenir les personnes en début de maladie, il est crucial qu'ils soient eux-mêmes formés et aidés,” précise Nathalie Frigara. Ces ateliers incluront des activités comme la sophrologie et des sessions avec des psychologues.



La commission proximité et cadre de vie prévoit également la mise en place de cafés mémoire, mais sous une forme innovante. “Ces rencontres auront lieu dans des lieux variés et aborderont des thèmes divers, permettant aux aidants et aux malades d’échanger,” confie l’adjointe au maire. L’objectif est de favoriser le contact social et de créer des moments de convivialité, sans s’enfermer dans une approche thérapeutique stricte.



Le loto de samedi s'est déroulé à guichet fermé, témoignant de l'engagement de la communauté. De nombreux bénévoles se sont proposés pour participer aux futures actions, illustrant ainsi la dynamique collective qui se met en place au profit des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs aidants.



Pour plus d'informations, contactez la mairie de Pietrosella au 04 95 53 50 50.