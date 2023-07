Pietrosella : I mercati d’Isuledda fêtent leurs 10 ans

À l'origine, l'objectif de ce marché était de promouvoir la convivialité autour de produits de qualité, locaux, biologiques ou issus d'une agriculture raisonnée, fournis exclusivement par des producteurs locaux. En dépit de sa vocation première de marché "de bouche", quelques artisans ont également rejoint l'initiative avec des stands mettant en avant leurs créations locales.



L'absence de revendeurs était une condition sine qua non pour participer à cet événement. Au fil des années, ce charmant marché s'est étoffé, devenant le rendez-vous incontournable des mercredis pour plus de 400 visiteurs de tous âges. "Nous avons rapidement remarqué qu'il y avait autant de personnes âgées que de familles avec enfants, ainsi qu'un mélange de vacanciers et d'habitants réguliers de la commune et de la rive sud en général. L'intergénérationnel fonctionne parfaitement dans ce cadre", explique Valérie Mariani, présidente de l'association. "Cet endroit est bien plus qu'un simple marché, c'est un lieu où les liens sociaux se tissent naturellement. Une ambiance conviviale y règne, créant ainsi une atmosphère de place de village où les gens se retrouvent, chantent, dansent et partagent des moments inoubliables", ajoute-t-elle.



Ce succès grandissant depuis 10 ans est en grande partie attribuable à l'énergie et à l'investissement de ses cinq bénévoles permanents, soutenus par d'autres renforts lors des marchés. La commune de Pietrosella a également joué un rôle essentiel en mettant à disposition ce lieu exceptionnel en bord de mer, ainsi que les infrastructures et le mobilier nécessaires à cette initiative. "En apparence, les gens viennent pour faire leur marché, mais en réalité, ils viennent surtout pour se détendre en fin de journée, boire un verre, déguster un bon repas, retrouver des amis et se faire de nouvelles connaissances. Pour les parents, c'est un lieu rassurant où les enfants peuvent jouer librement en toute sécurité. Ce marché est bien plus qu'un simple événement, c'est avant tout une aventure humaine", confie la présidente.



Devenu un véritable "bal populaire", le marché propose chaque fois des animations musicales qui ajoutent une touche festive à l'ambiance déjà chaleureuse. Cette année encore, toutes les conditions sont réunies pour que le marché de l'Isolella, connu sous le nom "I mercati d'Isuledda", reste un incontournable des mercredis soirs de l'été. Un événement à ne pas manquer pour celles et ceux en quête de convivialité et de moments uniques.