Pietranera : le nouveau centre technique municipal a été inauguré

San Martino di Lota franchit un nouveau cap dans la modernisation de ses infrastructures avec l’inauguration, lundi 14 octobre, du centre technique municipal à Pietranera. Ce chantier ambitieux, inscrit dans le cadre du programme de réaménagement global "Pietranera 2020", offre des conditions de travail modernisées pour les agents municipaux tout en intégrant une vision écologique exemplaire, notamment grâce à des installations photovoltaïques et des innovations paysagères.Le projet a vu le jour après un long processus, initié dès décembre 2020, en pleine crise sanitaire. La maire, Marie-Hélène Padovani, a rappelé les difficultés du contexte mais aussi la persévérance des élus et des équipes municipales : « Cette inauguration est l’aboutissement de plusieurs années de travail. Ces parcelles, acquises par la commune en mai 2013, ont mis du temps à être rassemblées, en raison de l’indivision entre 46 cohéritiers. Aujourd’hui, nous voyons combien cette réserve foncière a été précieuse pour la réalisation de ce projet », a-t-elle souligné.D’une superficie de 300 m² sur un terrain de 1 400 m², ce bâtiment marque une nette amélioration par rapport aux anciens locaux de la Strada Vecchia, devenus inadaptés après 15 ans de service. Les nouveaux locaux, équipés de bureaux, d’un espace de réunion, de douches et vestiaires, ainsi que d’un hangar pour les véhicules et matériels, offrent un cadre de travail plus ergonomique. "Il fallait répondre à des besoins grandissants, notamment en termes d’espace pour les équipements et véhicules", souligne Marie-Hélène Padovani."Les services techniques sont au cœur de l’action quotidienne : entretien des routes, bâtiments communaux, cimetières, mais aussi soutien à la population lors de crises", a-t-elle expliqué. Désormais, les agents municipaux bénéficient d’un espace de travail moderne et fonctionnel, adapté à l’évolution de leurs missions. "Le nouveau centre leur offre des conditions optimales pour assurer leurs missions, particulièrement lors des crises." a precisé l'élue.Le bâtiment a été pensé pour s'intégrer harmonieusement dans son environnement, avec l’utilisation de matériaux comme la pierre et la ferronnerie. "Les architectes ont conçu un bâtiment à hauteur limitée, avec des matériaux comme la pierre et la ferronnerie, afin qu’il s’intègre harmonieusement dans le paysage et n’obstrue pas la vue des résidents voisins", a précisé la maire.Des solutions écologiques ont également été mises en œuvre, avec une végétalisation des espaces pour lutter contre la surchauffe urbaine et contribuer à la dépollution de l’air. Par ailleurs, le projet intègre des techniques de génie végétal innovantes.. Deux grands arbres fruitiers ont été transplantés sur le site grâce à des techniques végétales innovantes, et un mur végétalisé expérimental habille désormais le mur de clôture du centre. "Malgré les conditions difficiles, avec seulement 5 % de pertes, nous constatons que certaines espèces résistent mieux que d’autres, dans un environnement exposé à la pollution, aux embruns et aux vents violents", a expliqué l'édile qui espere que "les conclusions de cette expérimentation pourront servir de référence pour d’autres communes de la région".Le centre technique se distingue aussi par sa performance énergétique. Doté de panneaux photovoltaïques d’une capacité de 15 kWc (kilowatts-crête), il permet à la commune de produire quatre fois plus d’énergie que ses besoins. "Nous avons signé un contrat d’autoconsommation collective avec EDF, ce qui nous permet de redistribuer l’excédent énergétique vers d’autres bâtiments municipaux, comme l’école ou la mairie", a détaillé Marie-Hélène Padovani. Cette énergie "propre et gratuite" servira également à alimenter les futurs véhicules électriques de la commune, dont le premier sera acquis prochainement.Le centre technique n’est qu’une étape dans un projet plus large de réaménagement, baptisé "Pietranera 2020". Comme l’a rappelé Marie-Hélène Padovani, ce réaménagement global vise à revitaliser le cœur du village. Parmi les autres réalisations prévues figurent la création d’un parking souterrain de 102 places, la restructuration des bâtiments commerciaux et associatifs, et surtout, la sécurisation des piétons avec la création d’un "chemin des écoliers". "La réalisation de ce centre technique est donc le premier acte de ce grand projet qui va transformer Pietranera", a conclu la maire.