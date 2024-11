Pietranera : le marché de Noël c’est ce week-end

Artisans locaux, créations uniques et gourmandises seront au rendez-vous pour vous aider à dénicher des cadeaux originaux et à plonger dans l’ambiance féérique des fêtes. Petits et grands trouveront leur bonheur dans ce cadre chaleureux.



Pour les enfants, un espace dédié sous chapiteau proposera animations et jeux gratuits tout au long du week-end. Et dimanche après-midi, la magie s’intensifiera : à partir de 13h30, petits et grands pourront s'offrir une promenade en calèche accompagnée du Père Noël en personne, suivie d’un goûter savoureux pour prolonger le plaisir.



Le marché se clôturera en beauté avec un spectacle de Noël qui ravira toute la famille.