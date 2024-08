Pietralba : Georges Calassa, de l'électromécanique à l'exploitation forestière...une passion pour le bois

- Georges Calassa, qu’est-ce qui vous a motivé à participer à cette nouvelle édition de la foire du bois à Vezzani ?

- Pour moi, c’était essentiel d’être présent à cet événement car c’est une occasion parfaite pour promouvoir ma nouvelle activité. En tant qu'exploitant forestier sous l’enseigne U Legnu Corsu, basée à Pietralba, je me déplace dans toute la Corse pour réaliser des coupes de bois. Mon travail inclut la gestion des coupes en collaboration avec l’ONF et le CRPF, ainsi que la vente de bois de chauffage et de bois énergie pour diverses applications, comme les chaufferies et la production de pellets de bois. Ce salon est une plateforme idéale pour rencontrer à la fois des professionnels du secteur et des particuliers, échanger des informations, découvrir les différents métiers liés au bois, et obtenir des contacts précieux.



- Quels ont été les retours que vous avez reçus durant ces deux jours de foire ?

Les retours ont été très positifs. En tant que nouvel acteur dans le domaine de l’exploitation forestière, cette foire m’a permis de nouer des relations avec des professionnels intéressés par une collaboration future. Cela m'a donné une bonne visibilité et m'a aidé à commencer à constituer un carnet d’adresses de clients potentiels. J’ai également eu l’occasion de présenter mes produits, notamment les filets de bois que je vends généralement dans les grandes surfaces.



- Quel est le processus pour obtenir des coupes de bois ?

Pour pouvoir effectuer des coupes de bois, il est nécessaire d’être enregistré en tant qu’exploitant forestier auprès de la MSA, d’avoir une assurance civile en raison des risques liés au métier, et de négocier les coupes avec l’ONF pour les forêts publiques. Les agents de l’ONF déterminent les arbres à abattre pour favoriser la régénération forestière, en évitant d’abattre les arbres malades ou endommagés par les intempéries. En ce qui concerne les forêts privées, il est essentiel de contacter le CRPF. Il existe des essences protégées, et les agents du CRPF m’indiquent les arbres autorisés à être coupés. Par exemple, pour un particulier possédant une forêt de chênes et souhaitant vendre du bois, une autorisation de défrichage doit être obtenue auprès de la Direction Départementale des Territoires.



- Votre activité se limite-t-elle au bois de chauffage ?

- Non, il existe plusieurs catégories de bois. Je privilégie le bois de chauffage et les buchettes vendues en sacs, car le bois d’œuvre, bien que précieux pour la fabrication de meubles et autres produits, est souvent trop coûteux à traiter pour moi. Les bois d’œuvre, tels que le pin lariccio, le hêtre ou le pin maritime, sont généralement destinés aux scieries et à des usages plus spécialisés.



Contact : 06.86.82.71.26.