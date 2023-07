Pierre-Paul Calendini , "Un berger corse en mission auprès des jeunes d'Aix-En-Provence"

Cadre éducatif, ancien conseiller prud'homal, ancien président de l'Amicale Corse des Pays d'Aix, citoyen d'honneur de la ville d'Aix-en-Provence. Il nous parle de sa mission auprès des jeunes d'Aix-en-Provence. « C’est un ouvrage où l’on sent la passion, la mission et surtout la vocation à travers deux dominantes : l’accompagnement des jeunes et la Corse et aujourd’hui, je trouve qu’il y a beaucoup de facteurs d’espérance pour les jeunes » explique-t-il.

Depuis plus de trente ans avec une équipe soudée, il coordonne l’Amicale des Corses du Pays d’Aix. « C’est une des plus anciennes amicales Corses puisqu’elle a été fondée juste après la guerre en 1945. Et elle est toujours aussi vivace. Elle maintient le lien entre les Corses de la région, qu’ils soient étudiants ou travailleurs, et l’île. On organise souvent des réunions, des conférences avec des intervenants, car on souhaite être partie prenante de la vie insulaire. Par le nombre d’adhérents, on est celle qui en a le plus. Le socle de l’Amicale reste notre identité corse même si on s’ouvre à d’autres personnes »