Pianottoli-Caldarello : un incendie détruit une maison en bois, une centaine de campeurs mis à l’abri

La rédaction le Vendredi 28 Juin 2024 à 10:25

Un incendie s’est déclaré dans une maison de Pianottoli-Caldarelli, dans la nuit de jeudi à vendredi aux alentours de 23 heures, dans des circonstances qui restent à élucider. L’édifice d’environ 300 m2 a été totalement calciné, selon le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A) qui précise que des braises ont atteint le maquis environnant et ont été attisées par le vent. En conséquence, une centaine de personnes installées au camping Kévano, situé à proximité immédiate du bâtiment, ont été prises en charge par les secours. D’abord regroupées au niveau du restaurant du camping, elles ont ensuite été conduites dans une salle communale où elles ont passé une partie de la nuit. Le sinistre, désormais maitrisé, a nécessité l’intervention d’une dizaine d’engins incendie des centres de Pianottoli, Bonifacio, Sainte-Lucie de Porto-Vecchio et Porto-Vecchio. Aucun blessé n’est à déplorer. Deux sapeurs-pompiers ont toutefois été incommodés par la chaleur et les fumées, sans que leur état ne nécessite une évacuation vers le centre hospitalier.