Philosophie : Marek Halter et Ange-Toussaint Pietrera aux « Rencontres d’Aurelius »

Vendredi 17 avril à 17h30 (entrée gratuite), à la Brasserie La Causerie à Furiani, Christophe Di Caro accueillera Ange-Toussaint Pietrera. Une « escarmouche » autour de son dernier ouvrage intitulé « Histoire de la Corse » (éditions Gisserot). Il interviendra tout comme l'écrivain Marek Halter dans le cadre des rencontres Aurelius pensées et organisées par Christophe di Caro.





Ange-Toussaint Pietrera est historien et auteur corse, profondément attaché à la transmission de la mémoire et de l’identité de l’île. À travers ses recherches et ses ouvrages, il s’attache à rendre l’histoire de la Corse vivante, accessible et incarnée, en mettant en lumière les grandes périodes comme les figures qui ont façonné son destin.

Son travail s’inscrit dans une démarche de transmission, où l’histoire devient un pont entre les générations et un outil de compréhension du présent. « Autour de son dernier ouvrage, ce rendez-vous se veut un moment d’échange consacré à l’histoire et à l’identité corse » souligne Christophe di Caro.



«Dans son ouvrage, Ange-Toussaint Pietrera propose une traversée claire et structurée de l’histoire de l’île, depuis les premières occupations humaines jusqu’à l’époque contemporaine. Il y retrace les grandes étapes qui ont forgé la Corse avec les influences antiques et méditerranéennes, les luttes d’indépendance et les figures emblématiques comme Pascal Paoli et l’intégration à la France et ses conséquences politiques et culturelles ».



Loin d’un simple récit chronologique, ce livre met en lumière les permanences et les singularités de l’identité corse à travers un attachement profond à la terre, une culture marquée par la résistance et la transmission, et une relation complexe entre ouverture et préservation. « C’est un livre accessible à tous, offrant à la fois une synthèse rigoureuse et une invitation à mieux comprendre les racines d’un territoire au caractère unique » complète Ch. di Caro.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace, permettant un échange privilégié avec l’auteur (livres présents sur place).



L’identité est-elle dans le regard de l’autre ?



Le lendemain, samedi 18 avril, Christophe di Caro a réussi le tour de force de faire venir l’écrivain Marek Alter, le très médiatique invité des différentes chaines info. La rencontre aura lieu cette fois à 17h30 dans les salons de l’hôtel Central, rue Miot, à Bastia. Le thème en sera : « L’identité est-elle dans le regard de l’autre ? » et s’articulera autour du dernier livre de cet invité « Le Juif » (éditions Fayard).

Marek Halter est un écrivain et intellectuel franco-polonais né en 1936 à Varsovie.



Survivant de la Seconde Guerre mondiale, il a consacré sa vie à promouvoir le dialogue entre les cultures et les religions. Auteur de nombreux romans et essais, il s’engage activement pour la compréhension entre les peuples, notamment au Moyen-Orient. À travers ses actions, ses prises de parole et ses écrits, il s’impose comme un véritable artisan de paix, cherchant à rapprocher les hommes au-delà de leurs différences. « Nous sommes très honorés et flattés que Marek Halter ait répondu à notre invitation » se réjouit Christophe di Caro, « il abordera une question profondément humaine et universelle :





« L’identité est-elle dans le regard de l’autre ? » Cette réflexion s’enracine dans son dernier ouvrage, Le Juif, un texte à la fois intime et universel dans lequel il interroge ce que signifie « être juif » au fil de l’histoire et des regards portés sur cette identité. À travers des récits, des fragments de mémoire et des figures traversant les siècles, il montre comment l’identité ne se construit pas seulement de l’intérieur, mais aussi dans le miroir, parfois déformant, du regard des autres : regard d’exclusion, de persécution, mais aussi de reconnaissance et de transmission ».

Ce dernier livre de Marek Halter explore ainsi la tension entre identité choisie et identité assignée, la mémoire collective comme fondement du « je », et la possibilité, malgré les fractures de l’histoire, de rester soi sans se fermer à l’autre. « Dans la continuité de son engagement, Marek Halter y défend une vision profondément humaniste dans laquelle l’identité ne sépare pas, mais dialogue, se raconte et se partage » commente encore Christophe di Caro.

L’entretien sera suivi d’une séance de dédicace, offrant un moment privilégié d’échange avec l’auteur. Entrée libre et sans inscription (livres à l’achat sur place)



