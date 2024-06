Philippe Meynier : « Je défendrais à Bruxelles une politique agricole qui corresponde à nos besoins »

- Justement si vous êtes élu, que défendrez-vous à Bruxelles ?

- D’abord que l’Europe nous protège avec des dispositifs comme celui déployé, par exemple, par rapport à la guerre. Si la France était isolée, elle ne pèserait pas grand-chose et aurait moins de monnaie d’échange au niveau européen et international. Ensuite, j’aimerais que l’on harmonise le système de santé. C’est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, à savoir d’être moins dépendant de la production indienne de médicaments, notamment de paracétamol, d’amoxicilline... Il n’est pas normal que l’on soit aussi dépendant de l’extérieur au niveau de molécules dont on a besoin tant pour la santé humaine qu’animal. On n’a pas de poids décisionnel sur notre politique de santé puisque de fait on n’a pas d’autonomie de production. Que l’on réfléchisse aussi de façon un peu plus globale pour harmoniser notre système énergétique. La guerre en Ukraine nous a montré que nous étions inféodés au gaz russe, c’est d’une totale incohérence ! J’aimerais aussi que par rapport à la jeunesse, on envisage une lutte au niveau européen contre les stupéfiants. Aujourd’hui certains pays essayent de banaliser leur consommation alors que c’est la vérole de la jeunesse. Il faut harmoniser les politiques de lutte et leur mise en œuvre réelle.



- Et au niveau agricole ?

- J’aimerais travailler à une politique agricole commune (PAC), pas seulement au niveau du FEADER, mais aussi du FEDER. Que cette politique soit plus au profit de la société rurale et de son intégration dans la pérennité, c’est-à-dire que nos systèmes d’élevage soient reconnus. Aujourd’hui, ils ne le sont pas. On est en train de transformer toute la maquette agricole de la Corse et d’autres territoires comme les Vosges ou le Massif central, et la sociologie qui va avec, pour rentrer dans les cases que la PAC nous impose. Ce serait intéressant de réfléchir sur le second pilier à une PAC qui corresponde plus à ce dont nous avons besoin. Autrement dit, avoir un degré de liberté par rapport à la norme et la possibilité de régionaliser la mise en œuvre des aides et surtout leur conception. La vraie base, c’est d’arriver à avoir la possibilité de raisonner et de concevoir ce dont on a besoin, et pas de faire rentrer in fine nos systèmes d’exploitation dans des cases qui ont été proposées par d’autres.



- Vous dites que l’Europe protège. Pourtant les agriculteurs dénoncent les distorsions de normes et de règles phytosanitaires, la concurrence de produits étrangers à bas prix… N’est-ce pas contradictoire ?

- C’est pour cela que je demande une politique agricole commune qui doit être mise en place sur une réflexion commune et convenir à tous. Surtout elle doit harmoniser les règles et les mesures qui en découlent. Il ne peut pas y avoir au sein de l’Europe des agriculteurs qui respectent des normes et d’autres qui ne respectent pas les mêmes normes. On ne peut pas sous le même règlement apporter des distorsions de concurrence déloyales pour ceux qui subissent des normes parfois nationales comme en France. Ce n’est absolument pas normal ! Les politiques, aujourd’hui, laissent peu de marge financière à la France qui est un des deux contributeurs nets en Europe, cela veut dire que la France met plus d’argent dans l’Europe qu’elle en perçoit. Elle doit imposer un espace de réflexion avec la volonté de faire perdurer les systèmes d’exploitation et les gens dans le tissu rural, et apporter une aide qui soit un peu plus intelligente qu’une aide surfacique. Aujourd’hui, l’agriculture raisonne en termes de viabilité et en termes comptable. Il faudrait y ajouter la vivabilité. Comment réinsérer le paysan dans un monde social acceptable ? Et surtout comment réinsérer les produits locaux dans une consommation de proximité qui soit moins régie par des règles complètement débiles.



- C’est-à-dire ? Quelles règles débiles ?

- Par exemple, dans la restauration collective, on pourrait approcher des volumes plus importants de production locale. Je parle plus spécifiquement pour la Corse. Or, les normes font que - et l’on ne saura jamais pourquoi ! - pour vendre nos produits dans une cantine scolaire, il faut absolument rentrer dans des ateliers qui sont régis par des règles terribles. Ce qui, de fait, rend la commercialisation et la valeur ajoutée élitistes alors que des agriculteurs pourraient avoir un revenu sur leur exploitation qui découlerait de ce type de demande. Ce sont des hérésies que l’on n’arrivera jamais à endiguer si on ne change pas la maquette. Il y a la nécessité de changer la maquette. D’un point de vue pratico sanitaire, il y a, en ce moment sur le continent et en Corse, des abattages liés à la tuberculose. On a un règlement qui a presque 50 ans, alors qu’aujourd’hui mécaniquement et chimiquement, on peut isoler la bête porteuse et voir ce qui se passe réellement dans le troupeau. Or, on reste sur un soi-disant principe de précaution et on abat des troupeaux de 200 ou 250 têtes pour une suspicion qui, à la fin, risque même de ne pas être avérée. Tous ces dispositifs sont désuets. Si on veut continuer à faire perdurer les gens dans leur territoire, on ne peut pas continuer à appliquer ces règles-là, surtout avec les faibles revenus, les faibles marges que l’on tire aujourd’hui de nos systèmes d’exploitation.