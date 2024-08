Pétanque : L’International Pierrot Lamperti confirme son succès pour sa 8e édition à Bastia

Pour la huitième année consécutive, l’International Pierrot Lamperti a transformé Bastia en capitale de la pétanque, attirant une fois encore l’élite de la discipline. Malgré la concurrence d’un autre grand tournoi sur le continent, les meilleurs joueurs ont choisi de prendre part à cette compétition corse devenue incontournable. Organisé par les frères Patrick et Jean-Charles Lamperti de la Boule du Prado, l’événement a rassemblé pendant cinq jours des centaines de participants, des jeunes talents aux vétérans passionnés.



Cette édition marquait une première avec l’introduction du National féminin. Dans une finale attendue, la doublette locale Marie-Angèle Germain et Marie Pasquine Ugolini a triomphé face à Corinne Mannia et Mélanie Leonardi sur le score de 13 à 6, confirmant ainsi leur statut de favorites.



Dans la catégorie phare, l’Open International Pierrot Lamperti, la triplette niçoise composée de Mickael Bonetto, Ludovic Montero et Basil Jackel a dominé la compétition. En finale, ils ont écrasé l’équipe italienne de Mariano Occelli, Saverio Amormino et Erik Galenti avec un score sans appel de 13 à 1.



Chez les jeunes, le suspense a été à son comble. Le trio mené par Raphaël Granini s’est imposé de justesse (13/10) face à la triplette composée de Lisandru Grazzini, Mickael Biaggi et Marc Andria Vincenti.