Perte du label européen pour Scandula : " pas une surprise" pour Core in Fronte

La réaction de Core in Fronte

Le site de Scandula, joyau environnemental de la Corse et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, va perdre son label européen des espaces protégés, obtenu en 1985, en raison d'une surfréquentation touristique.

Pour Core In Fronte ce n'est malheureusement pas une surprise. En effet, cela fait 10 ans que l'Europe alerte les autorités compétentes sur cette question aux conséquences majeures sur la faune, notamment celle des populations de balbuzards. Pourtant rien n'a été fait par l'Etat, le Parc Naturel de la Corse ou la Collectivité de Corse afin d'enrayer la situation. L'Exécutif, gestionnaire du site de Scandula, par la voix du président de l'Office de l'Environnement, François Sargentini, se disant "surpris".





Depuis 2018, ce manque d'anticipation politique de tous les acteurs concernés est inquiétant. Comment considérer que l'on soit incapable de répondre à une lettre de préconisations des instances européennes depuis mai 2019? Il en va de la crédibilité de la Corse.

La perte de ce label doit être un électrochoc positif pour réaliser que la politique touristique et écologique de la Corse est loin d'être perçue, à l'extérieur, comme un modèle. Ce qui se passe à Scandula est symptomatique de la question du choix développement que nous voulons pour la Corse. Sans rentrer dans la querelle des chiffres de la fréquentation à Scandula, Core In Fronte propose qu'un quota de visiteurs soit fixé annuellement pour préserver le site, notamment en juillet-août.





Pour Core In Fronte le tourisme de masse ne sera jamais une solution économique viable. Il faut, avec tous les acteurs du secteur, se diriger vers un nouveau modèle touristique en adéquation avec les potentialités de la Corse ainsi qu'avec ses besoins. Un tourisme maîtrisé et durable et en corrélation forte avec la terre et la culture : Un turisimu fattu Da Per Noi.