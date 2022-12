Personnalité corse de l'année 2022 : et si c'était Laurent Lokoli ?

« j’ai la conviction que mon histoire avec le Tennis n’est pas terminée » nous disait Laurent Lokoli au lendemain de son dixième titre acquis sur le circuit professionnel.

Il ne croyait pas si bien dire.

Dans la foulée de ce succès qui le remettait sur les rails de la notoriété, il a signé trois autres victoires :

Deux à Santa Margherita di Pula en Sardaigne et le troisième entre les deux tournois italiens, à Bale do Lobo au Portugal.

Il a ensuite enchaîné avec une nouvelle victoire à Skopje où il n'a pas manqué de brandir fièrement a bandera qui est presque aussi chère à son cœur que ses meilleures raquettes.



Il aurait sans doute aimé le faire, une nouvelle fois, pour sa troisième participation à Roland-Garros où il a été invité puis un peu plus tard à l'US Open de Flushing Meadows à New York où avant le fils de Dominique Lokoli, aucun Corse n'avait jamais foulé les courts.

Certes, il n'a pu y faire qu'une très brève apparition. Mais tous ses résultats lui ont été particulièrement bénéfiques : Laurent Lokoli, classé à la 450e place à l'ATP en début de saison, termine l'année en 205e position.

Une belle progression qui appelle d'autres "perfs" lors de ses prochains rendez-vous.

Mais en gardant toujours les pieds sur terre.

Il veut, en effet, "continuer de monter sans objectif précis. Je serai très ambitieux, mais sans barrière ou cap. Je prendrai ce qui viendra sans me projeter en termes de résultats ou classement" comme il le confiait, récemment, à TennisActu.