Peri : A Festa di u Ficu célèbre son 20ème anniversaire ce week-end

« Nous avons vendu près de 20 000 pieds de figuiers depuis 20 ans. Je crois que le résultat est là ». À l’aube d’une nouvelle édition d’A Festa di u Ficu, qui aura lieu les 2 et 3 septembre prochains, Joseph Bisgambiglia, le président du foyer rural di i Peri, organisateur de l’évènement, ne cache pas sa fierté. Il faut dire que cet évènement incontournable de la fin de l’été dans la région ajaccienne draine chaque année 3000 à 4000 visiteurs à Peri. Un succès qu’A Festa di u Ficu doit sans doute à son ambiance conviviale et aux démonstrations, animations et autres stands de produits artisanaux sélectionnés avec soin qui sont proposés sur le champ de foire. Le tout agrémenté par la vente de plants de figuiers par la pépinière de Castelluccio, toujours très attendue.



« Il y a vingt ans en arrière, au début de la foire, nous avions commencé par multiplier les plants de figuiers avec l’association et nous en vendions une centaine chaque année. Puis cela a vite pris de l’ampleur et nous sommes passés par la pépinière territoriale qui en produit 1000 par an. Et nous les vendons tous ! », s’enthousiasme le président du foyer rural. « Avant, quand on parlait de Peri, on savait que c’était une commune qui produit du vin, désormais on l’associe aussi à la figue », se réjouit-il.



Cette année, afin de célébrer son 20e anniversaire comme il se doit, plusieurs temps forts sont au programme de ces deux jours. Pour les plus curieux, l’enseignant, agriculteur et écrivain Pierre Baud donnera ainsi tout d’abord l’occasion d’en savoir plus sur l'univers du figuier lors de deux interventions samedi et dimanche à 16 heures. Pour le côté ludique, le Syndicat des Couteliers corses sera présent afin de promouvoir, valoriser et perpétuer le véritable savoir-faire artisanal grâce à des ateliers de démonstration du processus de fabrication de cet objet emblématique du patrimoine corse. Niveau gastronomie, le sommelier Raphaël Pierre-Bianchetti invitera pour sa part les visiteurs à la découverte des vins, tandis que comme chaque année Jacques Abbatucci ravira les palais avec son incontournable veau à la broche dimanche midi. Le public devrait également répondre nombreux à la soirée culturelle de samedi soir, qui fera la part belle à de jeunes artistes insulaires pour un beau moment de partage autour d’une paëlla préparée par les bénévoles du foyer rural. Enfin, cette année sera aussi marquée par l’inauguration officielle de la confrérie de la figue, qui regroupera tous ceux qui ont contribué au succès de la foire depuis 20 ans. « Un artiste nous a fait une statue en châtaignier que nous allons découvrir dimanche matin », dévoile Joseph Bisgambiglia.



Mais les habitués auront sans doute constaté que la date d’A Festa di u Ficu a été avancée par rapport aux autres années. Une modification qui tient en une raison toute simple. « Depuis le début, le but était de mettre en valeur à la fois les plants, mais aussi la figue sèche. Et cela fait 20 ans que les visiteurs nous disent que la foire est organisée trop tard, car il n’y a plus de figues fraîches. L’année dernière on s’est donc dit que nous allions avancer la date », explique le président du foyer rural en reprenant : « Mais comme c’est la nature qui commande, il n’y aura malgré tout pas de figues cette année ». En cause, des pluies tardives et une chaleur importante cet été qui ont contrarié la maturation des fruits.



Pas de quoi pour autant gâcher la fête qui aura aussi une saveur un peu particulière pour Joseph Bisgambiglia. « C’est ma dernière. L’année prochaine, place aux jeunes ! », souffle-t-il. Nul doute qu’il pourra compter sur la cinquantaine de bénévoles très motivés et impliqués du foyer rural di i Peri pour prendre la relève et faire vivre encore longtemps cet évènement.