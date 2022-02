Pêche aux oursins : les marins-pêcheurs corses se mobilisent pour soutenir un jeune collègue

Plus que la grogne, c'est un cri de cœur qui pousse aujourd’hui Vincent Alcaraz. A vec près de cinquante ans de métier, ce marin-pécheur a fait de la pêche sa vie et sa passion. Un savoir-faire qu’il a transmis à son fils, qui porte le même nom et prénom, qui à vingt-quatre ans, exerce ce métier depuis 6 ans à Porto-Vecchio où avec son outil de travail, le bateau le Bénénice, il est bien connu.



Il y a quelques jours, Vincent Alcaraz junior, s’est vu signifier par les autorités maritimes qu’il était en infraction quant à la pêche aux oursins. La raison selon les pêcheurs venus le soutenir est que le jeune Alcaraz ne se sert pas de son bateau principal pour cette pêche mais d’un bateau plus petit qu’on appelle dans le métier une annexe. « Nous n’utilisons pas le gros bateau pour des raisons économiques d’une part, nous serions à perte mais aussi pour des raisons de sécurité, explique Vincent Alcaraz. En effet, pour la pêche à l’oursin les endroits sont évidemment rocheux et nous pourrions endommager le bateau, d’où l’utilisation de l’annexe. Nous consentons que la réglementation nous impose le bateau principal mais de nombreux pêcheurs travaillent ainsi depuis de nombreuses années et les autorités l’ont toujours accepté et toléré. Nous aimerions comprendre pourquoi, aujourd’hui ce n’est plus le cas et pourquoi il n’y a pas eu de discussions et d’informations préalables avant cette saison ».



Deux autres jeunes pêcheurs de Bonifacio sont également dans la même situation. Cela pourrait mettre leur activité en péril lorsqu’on sait que la période des oursins s’achève en avril prochain. Cela leur ferait donc perdre près de trois mois de revenus. Si les autres pêcheurs soutiennent le fils Alcaraz, ce dernier a décidé de continuer son activité tant que la météo le permet tout en sachant qu’il risque la saisie de son bateau, de tous ces équipements ainsi que 25 000€ d'amende et 6 ans d'emprisonnement, mais il en va « de la survie de sa famille ». Les prud’hommes de la profession de leur côté lancent un appel aujourd’hui aux Affaires maritimes afin d’ouvrir le dialogue sur la question.