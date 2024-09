Paul Muracciole (GFCA Volley) élu au comité directeur de la Ligue nationale

Depuis plusieurs mois, un vent de révolte soufflait sur le volley-ball professionnel français. Le travail de la ligue nationale, présidée par Yves Bouget depuis 2020, était largement remis en cause par certains clubs professionnels. Fin juin, le comité directeur avait même été révoqué, conduisant à de nouvelles élections, qui se sont déroulées jeudi dernier en région parisienne. Sans surprise, l’ancienne équipe dirigeante a été sanctionnée par les urnes, qui ont vu l’élection de Jean Azéma, ancien Président des Spacers de Toulouse.



Retrouver des championnats à 14 clubs

Les 35 clubs professionnels votants ont donc élu une nouvelle équipe dirigeante, au sein d’un comité directeur élargi, constitué de quatre collèges, et dont Paul Muracciole, Président du GFCA Volley, fera partie. « Nous travaillons sur un projet global depuis plusieurs semaines avec 24 présidents pour redynamiser le volley-ball français. Notre philosophie, c’est de ne pas faire disparaître les clubs à petits budgets et de revoir le maillage français pour développer le volley-ball en France, qui doit se servir de l’aura des titres de champions olympiques. On ne peut pas être plus visibles en éliminant des clubs, il y a quelque chose qui n’allait pas. Nous voulons retrouver rapidement des championnats en Ligue A et B, à minimum 14 clubs. Si demain, il y a moins de clubs pros dans nos championnats, il n’y aura plus de débouchés pour tous nos jeunes joueurs. Il y a eu trop d’ingérence dans la manière de faire fonctionner les clubs. Pourquoi imposer des CDI si certaines équipes fonctionnent correctement avec des bénévoles ? Cette licence club est primordiale si elle est appliquée de façon intelligente et au cas par cas. »



Les regrets du GFCA Volley

Une licence club trop restrictive, des prétentions trop élevées et une gouvernance trop élitiste ont donc causé la disparition de plusieurs clubs, entraînant un championnat 2024/2025 tronqué avec seulement 13 équipes en Ligue A et 10 équipes en Ligue B, une situation inédite depuis plusieurs années ! La saison prochaine, aucune descente ne devrait donc être prévue au sein de l’élite, et plusieurs accessions de N1 à Ligue B devraient être décidées.



Cette élection laisse aussi des regrets en termes de timing pour les dirigeants du GFCA Volley, puisque le club s’est vu refuser une Wild-Card pour la Ligue A après le dépôt de bilan du club de Nantes, pour des raisons jugées arbitraires et discriminatoires, mais surtout parce que le club n’avait pas soutenu la présidence d’Yves Bouget. « Si on avait eu un mois devant nous, on aurait pu postuler pour une accession en Ligue A par le biais de la Wild-Card, mais là, c’était vraiment impossible au niveau du timing. Nous n’aurions pas eu le temps de nous retourner ni au niveau économique, ni au niveau du recrutement. Il n’était pas question de monter si nous ne pouvions pas jouer un rôle intéressant au sein de l’élite. Nous aurions dû partir un peu dans l’inconnu et dans des situations hasardeuses. »



En attendant, le GFCA Volley va reprendre la compétition dès le 12 octobre prochain avec la réception de Nancy, en espérant jouer les premiers rôles et retrouver, pourquoi pas, la Ligue A dès la saison prochaine.