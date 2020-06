Paul-André Colombani : "Lors des inondations à Ajaccio, nous avons évité de justesse les pertes humaines"

Le député Paul-André Colombani a tenu une conférence de presse ce mardi matin dans sa permanence ajaccienne sur les dernières inondations survenues à Ajaccio. Le lieu n’est pas anodin, puisque son local est situé au cœur même des endroits sinistrés dans la galerie commerciale des Salines. Son équipe était présente donc dès l’après-midi le fameux jeudi des intempéries et le député les a rejoint en début de soirée constatant ainsi les dégâts.



« Dès le lendemain, nous avons fait le tour de la galerie mais aussi des différents quartiers impactés avec le chef du SDIS. Dans un premier temps, il était important de prendre la mesure humaine de cette catastrophe. Commerçants et habitants étaient profondément choqués et empreints de vives émotions. Il y a eu 150 personnes mises à l’abris et 20 personnes dont les vies ont été sauvées entre des piétons ou des personnes coincées dans leur voiture. Et ce ne sont que les chiffres des équipes de secours car des particuliers ne sont pas restés inactifs et sont allés secourir également de nombreuses personnes. On est clairement passé à côté d’une catastrophe qui aurait pu avoir bien plus de conséquences graves. Du côté des dégâts matériels, ils sont également très nombreux entre les commerces mais aussi les véhicules des particuliers. Nous sommes dans des quartiers populaires avec en majorité des gens à faibles revenus qui ne sont souvent assurés qu’au tiers. Leur voiture était l’outil qui leur permettait d’aller travailler. C’est donc très problématique ».



D’un point de vue politique, Paul-André Colombani a écrit le 13 juin dernier un courrier aux différents ministères en charge afin de demander que soit saisi le CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable). Cet organisme pourrait réaliser un audit sur la situation ainsi qu’une évaluation des risques. « Il faut également se pencher sur les travaux en cours et l’urbanisation, leurs conceptions, leurs réalisations et leurs entretiens. Si j’agis au niveau parlementaire, j’appelle de mes vœux à ce que les collectivités compétentes agissent à leurs niveaux. Il ne s’agit pas de remettre en question le travail de la mairie actuelle ou passée, le temps de la campagne est bien finie, il s’agit uniquement que chacun avance pour le bien-être de la ville et de ses habitants ».

C’est ainsi que lors du prochain conseil municipal, Jean-François Casalta posera une question orale sur cette problématique afin de solliciter du maire qu’il saisisse conjointement le CGEDD.